De la mano de Solksjaer y Pogba, Manchester United sigue de racha

Manchester United sigue en racha. El equipo dirigido por Ole Gunnar Solksjaer, sigue sumando victorias desde la llegada del noruego al banco y en esta ocasión superó a Fulham, en condición de visitante por 0-3, con goles de Pogba, Anthony Martial y Pogba, nuevamente, pero en esta ocasión de penal.

Los ‘Diablos Rojos’, que no habían encontrado estabilidad desde la salida de Sir Alex Ferguson, han visto cómo con sus jugadores han vuelto a su mejor nivel, incluido Paul Pogba, cuestionado durante la dirección de Mourinho pero hoy figura y base del equipo de Old Trafford, que ya suma 10 victorias, teniendo en cuenta la Liga y la Copa de su país y, además, se mantiene invicto desde el pasado 18 de diciembre en el que el nuevo DT asumió.



Con este triunfo, Manchester United llega en un altísimo nivel para enfrentar a PSG, el próximo martes, en su eliminatoria de octavos de final de Champions League, buscando dar una de las sorpresas y demostrando que lo hecho por el entrenador noruego y sus dirigidos no ha sido una simple coincidencia.