¡No lo dejan en paz! De Gea, el hombre de amores y odios en Inglaterra

¿Es uno de los mejores arqueros del mundo? Por supuesto, pero eso no lo deja exento de cometer errores. El problema es que últimamente, de un año para acá, su rendimiento ha bajado considerablemente.

En antaño era el mejor de la Premier por escándalo, su nivel era lo único rescatable del un equipo que no encontraba el rumbo e incluso se convirtió en la obsesión de Florentino Pérez y su Real Madrid.

Hoy es, junto a Jesse Lingard si se quiere, el hombre que más críticas recibe de aficionados, entrenadores e incluso leyendas de los ‘Red Devils’. Aunque también hay quienes lo defienden, algunos por compromiso más que por otra cosa, acá recordamos las palabras que ha recibido el español de lado y lado.

Críticas



Aquí lo que hay es tela por cortar. Para nadie es un secreto que el rendimiento del ex-Atlético de Madrid bajó considerablemente, tanto así que empezó a ponerse en duda su profesionalismo e incluso se culpó a su pareja de lo que ocurría.

​Los hinchas, mucho más pasionales que otra cosa, empezaron desde hace tiempo con las críticas, debido en parte por groseros errores que a la postre condicionaron partidos. El más reciente, en la semi frente al Chelsea por FA Cup, algo que significó la eliminación. Y así, la paciencia de los aficionados fue acabando y la ola de insultos crecieron a través de redes.

​En materia más futbolística, el mismísimo José Mourinho, que tuvo al arquero entre 2016 y 2019, aseguró en su momento que De Gea es “bueno”, dijo con cierta ironía, pero que “tuvo suerte de conseguir un gran contrato”. Incluso se atrevió a decir “Manchester United no necesitaba pagarle tanto dinero como le paga para retenerlo”.

​En cuanto a colegas, las palabras no han sido más “suaves”. Glorias como Paul Ince, Roy Keane y Gary Neville han dejado clara su postura. El primero tildó al madrileño de “cometer errores básicos de niños de colegio”, el segundo dijo que el club debe sacarlo para “competir por títulos” y el tercero cerró con “su problema pasa por lo mental”.



Incluso Ole Gunnar Solskjaer, actual DT del club, dijo después de la eliminación en Copa: “Debería haber parado ese disparo el cien por cien de las veces”.

Defensa



Acá la situación es más complicada de encontrar, puesto que son pocos los que se atreven a tenderle una mano a De Gea. Ferguson, cuando recién llego el guardameta en 2010, aseguró que hasta el mismo Schmeichel recibió fuertes palabras pero terminó siendo de los mejores en la historia del Manchester.

Justamente, el mismo Schmeichel se despachó en una certerea defensa hacia sus compañeros de posición: “No hay porteros como analistas en televisión o en los periódicos, así que creo que las críticas que recibe son demasiado injustas. Se basan en aspectos técnicos que, con todo el respeto, no conocen. Machacar a alguien de la manera que lo machacan a él, creo que es injusto”.



Otro referente, el búlgaro Dimitar Berbatov hace unos días arremetió a la poca memoria que tienen hinchas y analistas: “La gente se olvida de la cantidad de veces que De Gea ha salvado al United. Pero así es la naturaleza humana, tendemos a olvidarnos rápido de las cosas buenas y saltamos a la mínima en cualquier pequeño error para señalar al culpable”.

Por último, más por obligación que por sentirlo realmente, Solskjaer aseguró en rueda de prensa que el español “hace grandes paradas para nosotros. Gana partidos para nosotros. Sigo creyendo que es el mejor portero del mundo”.

Acá están las palabras y argumentos de lado y lado, pero qué dice el actor principal de este problema. El futbolista de 29 años respondió con hechos: no encajó gol en el último partido del United en la Premier 2019-20 (vs Leicester) y se consagró como el arquero con menos vallas vencidas en la historia del club.