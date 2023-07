Otro histórico a manos árabes: jeque, a horas de comprar el M. United

Poco a poco la Premier League ha ido perdiendo su tradicional acento británico para dar paso a otros sonidos árabes que se han tomado, literalmente, la competencia.

El jeque Jassim bin Hamad Al Thani, multimillonario catarí, sería confirmado en cuestión de horas como nuevo propietario del Manchester United.



Desde que al familia Glazer pusiera a la venta el club, en noviembre, ha insistido con generosas ofertas y, al parecer, habría superado ya a Sir Jim Ratcliffe.



Según el medio qatarí Al Raya, el prolongado proceso de adquisición podría completarse tras la firma de los hermanos Glazer, que hasta último momento habrían tenido diferencias por la venta.



El exdefensor Rio Ferdinand contó en su podcast 'Vibe with Five' los detalles: “Las cosas estaban funcionando bastante bien y iban por el camino correcto, pero luego, obviamente, tocó un bache. Creo que el gran problema es que, cuando tratas con un grupo de personas en lugar de con un individuo, a veces las cosas se vuelven muy complejas y difíciles. No estás tratando con un individuo con los Glazer, creo que Jim Ratcliffe salió y lo dijo. Ese ha sido el problema detrás de escena, no quería salir y decirlo, pero estás tratando con hermanos en la familia Glazer que están allí para tomar una decisión colectiva".



Así las cosas, otro club histórico pasarán a manos árabes: de Emiratos Árabes son los dueños de Manchester City y Newcastle.