La broma de Elon Musk le sirvió al Man. United desde lo económico

Las acciones del club de fútbol inglés Manchester United subían casi un 5 % a media jornada de este miércoles, después de que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, publicara un escueto mensaje en Twitter en el que decía que iba a comprar el club y luego dijera que era broma. A las 12.00 hora local (16.00 GMT) las acciones del Manchester United, que se negocian con la abreviatura MANU en la Bolsa de Valores de Nueva York, subían un 4,77 %.



No obstante, la mayor subida se vio antes de que Wall Street hiciera sonar su campana de apertura, cuando las acciones del club inglés subían hasta un 17 % en las operaciones electrónicas previas. Según la valoración bursátil del club, la compra de todas las acciones del Manchester United le habría costado a Musk alrededor de 2.000 millones de dólares.



Conocido por sus salidas de tono y faroles financieros, Musk volvió sacudió las redes sociales con su primer tuit este martes, pero horas después publicó otro mensaje en el que, en respuesta a uno de sus seguidores que le pedía una aclaración, aseguró: "No, esta es una vieja broma de Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo". "Pero si fuera a comprar algún equipo, ese sería el Manchester United. Era mi equipo favorito cuando era niño", agregó.



Aparentemente justificando su comportamiento en las redes, el magnate de origen sudafricano posteriormente escribió: "La comedia en vivo es mi segundo trabajo". En abril, el hombre más rico del mundo tuiteó que compraría Coca-Cola "para volver a meter la cocaína".



En julio,Twitter demandó a Musk en un tribunal de Delaware para forzarlo a adquirir la empresa después de que este intentara anular la operación de 44.000 millones alegando que la red social no le entregó las cifras sobre cuentas falsas que él requería. El juicio entre Twitter y Musk para resolver la disputa por la compra de la red social comenzará el 17 de octubre, a menos que ambas parten acuerden otra fecha, y durará cinco días, según las comunicaciones recientes del tribunal.



EFE