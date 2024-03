Show digno y Foden intratable: Manchester City le ganó derbi al United

Es un marcador esperado pero era tanta le fe que había en un batacazo y tan grande la ilusión de que se daría en los primeros minutos, que todo sabe más amargo.

Manchester City recibía al Manchester United en el derbi de Premier League y, por mucho que algunos esperaban la victoria local, no resultó tan simple. Luchó y fue paciente y lo mereció el equipo de Guardiola pero lo sufrió y en camino dejó un partidazo, que se firmó con un justo 3-1 final.



El inicio era el usual solo del City que ya todos conocen, más jugando en casa, pero que se interrumpía para un rocket de Rashford a los 8 minutos, un remate furioso que pegó en el travesaño y se metió a la espalda de Ederson para el 0-1 que no estaba en las apuestas de nadie.



Y se fue encima el local y se defendió como correspondía el rojo, amparado en la figura de su mejor hombre, el portero Onana. A los 14 minutos quiso Foden y el arquero, con los pies y tapando su palo, la mandó al tiro de esquina; otra vez el camerunés le ganaba el mano a mano a Foden cuando le achicaba el ángulo, saliendo de puro valiente, y rechazando el remate y de nuevo el hombre del partido medía el remate pegado al palo de Rodri para rechazarlo.



Ahora, cuando Onana no estuvo, la suerte sí: una versión insólita de Haaland defensor apareció sobre el cierre del primer tiempo, cuando un jugadón de cambio de frente de Rodri le cayó a Foden, vino el centro perfecto y el androide, ante al arco vacío, ¡la tiró por arriba! Todo Etihad era Guardiola, agarrándose la cabeza, incrédulo, desconcertado.



El problema del United es de todos en la Premier: que con 45 minutos por delante no hay manera de aguantar a la banda del City.



Avisó Foden a los 49 pero su celebración se hizo esperar hasta los 56, cuando un nuevo pase magistral d Rodri esta vez sí lo encontró ubicado para el zurdazo que venció a Onana, por fin después de tanta insistencia. Chicos, solo no puedo... parecía decirles el portero a los 'reds'.



Un cambio, el de Álvarez por Doku, le alcanzó a Guardiola apra reposicionar a los suyos e ir por la victoria, la que confirmaría el incansable Foden a los 80, esta vez apareciendo por derecha y a un servicio del argentino, que metió un balón impecable y ya el buen Onana no tenía la fuerza suficiente para que el manotazo evitara el ingreso de la pelota a su arco. El 2-1 era justo pero demasiado pesado para el United.

​

Pero no era suficiente, como nunca lo es para un equipo de Guardiola, y a los 90+1 sentenciaba, con sabor a revancha, el letal Haaland ahora sí en modo delantero: una pérdida en el medio acabó en un balón que él nunca falla para el 3-1 final, con remontada y con reto mental desbloqueado.

​

​¿Qué piensa el Liverpool? No le gustará nada: el City suma 62 unidades, una menos que los de Klopp y Díaz, con Arsenal agazapado con 58 y un partido menos.