Prolongan sufrimiento: tablas en vibrante duelo M. City vs Liverpool

Un observador desprevenido diría que no se hicieron daño Manchester City y Liverpool en el duelo vital por el título de la Premier League. Pero fue todo menos que un pacto pacífico el duelo que acabó 2-2 y acabó siendo un auténtico partidazo, con opciones de lado y lado, talento puro, riesgo y hasta fortuna, con minutos para el colombiano Luis Díaz.

La primera jugada de gol era justo lo que se esperaba de un duelo fenomenal: a los 4 minutos le negaba Allison Becker el gol a Sterling en una espectacular atajada que enloquecía a los hinchas en Etihad Stadium.



Era la cuota inicial de la fiesta que se armaría un minuto después, una pérdida en el medio, la pasividad de Fabinho para darle espacio al infalible De Bruyne y un latigazo que pegó en el palo entes de meterse al arco. Golazo.

Y después no se sabía qué era más admirable: la paciencia de Liverpool para ir abriendo espacio, sacando a los de azul de sus zonas y esperando al empate que se fraguaba por lo laterales, primero con la llegada de Robertson, el preciso cambio de frente a Alexander-Arnold y la aparición de Jota frente al arco en el 1-1. ¡Qué banda!



Gabriel Jesus probaba a su compatriota Allison Becker, Salah inquietaba a Ederson, cortaba oportuno Van Dijk un centro envenenado de Walker, evacuaban el riesgo en el área roja antes de la tentación al peligro de Ederson en el mano a mano con Jota que sacó de la raya, mismo pánico que hubo en el gran cobro de De Bruyne desperdiciado por Laporte, el mismo atacante estrella de Países Bajos metía un remate tremendo que besaba el palo y el tirazo de Cancelo se le iba por fuera sobre ese mismo poste, en un ritmo de juego de esos que no permite ni el pestañeo, muy lejos de ahorro o recaudos en semana previa a Champions y a FA Cup.



Y entonces caía finalmente la resistencia del visitante: Matip se quedaba colgado y habilitaba a Gabriel Jesus

Un fuera de lugar salvaba a los de Klopp del tercero y cundía el pánico en cada centro al área del visitante, mientras Jota desperdiciaba la única salida clara en ese vértigo que era la estrategia del City para hacer más daño. En el mejor momento llegaba el descanso.



Porque el ajuste de Klopp se notaba e el primer minuto del complemento, en el gran pase de Salah a Mané y la definición del senegalés para el 2-2, en su primera celebración en el Etihad Stadium. Golpe al mentón del dueño de casa.



Se lo perdía Jota a los 51, en otro pase divino de Salah, y entre Gabriel Jesus y Walker intentaban una reacción que no llegaba pues no encajaba ese gol tan rápido el equipo de Guardiola, que en todo caso tenía el 3-2 en una clarísima opción de volver a adelantarse en la acción que Van Dijk sacó de la raya. Y entonces la polémica: minuto 63, tremendo contragolpe de Sterling en el pase profundo de De Bruyne y gol... que el VAR anuló por un desconcertante fuera de lugar.



A los 69 llegó Díaz por Jota y se salvó de nuevo Liverpool en una mala decisión de Gabriel Jesus, mientras llegaba Grealish sobre el final, otro detalle a la polémica administración de la nómina de Guardiola. Y Mahrez perdonó dos veces la vida a su enemigo, lo que solo el tiempo dirá si fue un error definitivo.



En fin, el tiempo ya hizo lo suyo, siempre era mejor negocio no perder que seguir corriendo riesgos y lo entendieron City y Lvierpool, conformes con un empate que mantiene todo como al comienzo: un punto de diferencia, alucinante igualdad en los duelos entre Klopp y Guardiola (9 victorias cada uno y 3 empates) y 8 partidos hasta el final de la Premier League para decidir al campeón y ahora, ¡prohibido tropezar!