Díaz, en partido de las palomitas: así puede ver M. City vs Liverpool

El partido de las palomitas en Europa este fin de semana no tiene mucha discusión; Manchester City recibe a Liverpool por la Premier League y el mundo del fútbol casi se paraliza.

Se trata nada menos que del líder de la mejor liga del mundo (con 28 puntos) contra su escolta, el segundo de la tabla de posiciones, a solo un punto (27).



Y no es lo único en lo que están muy parejos: en los últimos cinco enfrentamientos, los de Guardiola sumaron dos victorias, por dos empates y una victoria de los de Klopp.



¿Cuándo, cómo y donde será el clásico? Prográmese aquí:

Manchester City vs Liverpool

Fecha 25 de noviembre

Estadio: Etihad Stadium

Hora: 7:30 am. hora colombiana

TV: ESPN+

Online:

Novedades



​Vale mencionar que ambos equipos tienen complicaciones por temas físicos: Manchester City tiene a Haaland entre algodones tras un fuerte golpe en su paso por la selección de Noruega, mientras que Klopp tiene en observación a Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Ibrahima Konate y Joe Gomez tras la fecha FIFA.



El colombiano Luis Díaz volvió sano y motivado pero tuvo un gran desgaste con Colombia y la próxima semana hay Champions league. Podría ser alternativa.



De esta manera, estas serían las posibles alineaciones:



Manchester City: Ederson; Kyle Walker, M. Akanji, Rúben Dias, J. Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, P. Foden; J. Doku, J. Grealish, E. Haaland (o Álvarez).



Liverpool: Alisson Becker; T. Alexander Arnold, J. Matip, V. Van Djik, K. Tsimikas; W. Endo, C. Gakpo, D. Szoboszlai; D. Núñez, M. Salah, Diogo Jota ( o Díaz).