Manchester City dispara crisis de Benítez en Everton: goleada y paseo

Manchester City pasó por encima de un débil y perdido Everton, que con el 3-0 de este domingo sumó su sexta jornada sin ganar en Premier League y disparó una crisis de la que ya hace tiempo se está hablando. Para el equipo de Guardiola es la confirmación de sus credenciales para pelear el título de la Premier League, para su oponente solo hay negros nubarrones.

Tal como se esperaba, era un asedio total del dueño de casa desde el pitazo. Avisaba a los diez minutos el City, con un gran centro de Sterling a la cabeza de Foden que salió apenas desviado. Y Everton, que no podía más que aguantar, sufría la lesión de Gray antes del primer cuarto de hora. Todo mal.



Insistía Sterling dos veces y entre Silva y Gundogan desperdiciaban el primer tanto, con un cabezazo final al travesaño sobre los 28 minutos. Suerte para Everton que a los 33 parecía inevitable el toque de Keane a Sterling que sancionaban como penalti, pero las sucesivas revisiones del VAR daban como resultado 'No Foul'.



Pero no hay suerte capaz de evitar el abrumador dominio de un City que por fin encontró el gol a los 43, en un hermoso servicio de Cancelo y mejor definición de Sterling de frente a Pickford. Todo lindo en la jugada, todo justo en la cancha del Etihad Stadium.



Había rasgos de rebeldía en Everton para iniciar el complemento, pero la banda local iba tomando de nuevo la batuta hasta el 54, cuando se apuntó un auténtico golazo Rodrigo, en un potente remate de media distancia al que no llegaba Pickford.



Seis fechas sin ganar completaba el equipo de Benítez, marcado por las lesiones de Doucouré, del goleador Calvert-Lewin y del colombiano Yerry Mina, en una larga lista de bajas durante la temporada. Pero, al final, es una de las peores rachas de un Everton sin chispa y sin rumbo. Cada quien decide, cada quien asume.