Everton, en su plata contra un M. City letal: goleado y adiós a Europa

Una despedida de vergüenza fue la que firmó Everton en casa de Manchester City, goleado y fuera de toda opción de entrar a algún torneo europeo pero, lo que es peor, sin llegar a merecer nunca un mejor adiós de temporada.

La aplanadora del campeón pasó y le endosó a Ancelotti un inapelable 5-0, que lo dejó en la décima casilla de la tabla de posiciones de la Premier League, fuera de todas las discusiones y detrás hasta del recién ascendido Leeds. Todo mal, todo escrito sin colombianos, pues James y Mina brillaron por su ausencia en un duelo definitivo.



Un pestañeo de tres minutos fue suficiente para empezar a matar la ilusión: la asistencia de Mahrez cayó a los pies de De Bruyne quien con un derechazo quebró la resistencia azul. Bueno, aunque resistencia es un decir pues a los 14 los mataba el belga, ahora vestido de asistencia, en el paso a Gabriel Jesus que supuso el 2-0. Ya se sospechaba que no habría piedad.



A los 34 parecía que reaccionaba Everton, que se sacudía con el penalti claro que le cometían a Richarlison, pero que Sigurdsson fallaba ante la estirada fenomenal de Ederson. Sería la única señal de una recuperación que ya no llegaría.

Mahrez estrellaba en el palo el tercero a los 43 y tenia que jugarse la vida Pickford para ir a los pies de Sterling, en otra descolgada que pudo sentenciar la goleada.



El descanso traería ímpetu y ambición... pero del campeón de la Premier League. A los 53, rápido y letal, fueron tejiendo de la derecha hacia el centro el tercero, que acabó con un pase de Sterling a Foden y un remate cruzado de este último al palo derecho, imposible para Pickford.



Llegaría en la última media hora, la última de su carrera vestido de azul, Sergio Agüero. Y su despedida, a los 70, sería una definición de puntazo ante un Pickford impotente para corregir la asombrosa pasividad de la zaga de Everton: vinieron hasta los suplentes a saltar con él, en medio de la ovación de la gente en las tribunas, que pudo despedir a un jugador que estará para siempre atado a la historia del club.



El moño, suyo y del City, fue una pena más de esos dos postes, altos pero pegados al piso, que puso Ancelotti en el Etihad Stadium: por el medio les apareció Agüero, que ni siquiera es tan alto, y de cabeza, ¡de cabeza! venció al portero para el 5-0 final.



Pudo ser el tercero del 'Kun', y pudo ser más escandalosa una derrota que dejó en su plata a un Everton sin colombianos, James por lesión y Mina por alguna razón que no se ha explicado.



Everton acabó con 59 puntos, en el décimo puesto de la tabla, sin chance de un torneo europeo que se definió entre aquellos que hicieron bien su tarea hasta el final. No fue el caso.