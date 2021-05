Mina sí, James no: Everton, por cupo europeo frente al campeón inglés

En compromiso entre Manchester City y Everton define este domingo (10:00 am) algo más que 3 puntos que adornarán la clasificación en la Premier. Será un cierre de temporada prometedor y ambos saldrán por lo suyo. Cada quien con distintas realidades, pero con mucho en juego.



Los 'toffees' buscarán el cupo a UEFA Europa League, nada más y nada menos, que frente al campeón inglés. Los de Pep Guardiola quieren cerrar una temporada de lujo y llegar inspirados a la final de la Champions League. Una tarea nada fácil para el equipo de Carlo Ancelotti, que no contará con James Rodríguez, pero sí lo tendrá a Yerry Mina.

Se trata de la jornada 38, con la que se bajará el telón en la Premier League 2020/21. Este no es un choque más para el City, que tendrá la despedida de Sergio Agüero; también la posibilidad de terminar el torneo con mejores números y llegar entonado a la final de Champions frente a Chelsea, que será el fin de semana siguiente.



Se esperaba tener al '10' colombiano, James Rodríguez, después de estar ausente en el último duelo de Everton, pero Ancelotti confirmó que su problema de pantorrilla persistió y él decidió enfocarse en Selección Colombia para Copa América. Los 'toffees' son octavos con 59 puntos, los mismos del Tottenham, y aspiran a uno de los cupos que se entregan a Europa League, ya que no les alcanzó para meterse a Champions (cuatro primeros lugares).



El partido se jugará este domingo, a partir de las 10:00 am (hora colombiana), en el Etihad Stadium, de la ciudad de Manchester.



Posibles alineaciones



M. City: Carson; Walker, García, Laporte, Ake; Rodri, Fernandinho, Silva; Torres, Sterling y Jesus.



Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Y. Mina, Digne; Coleman, Doucuré, Allan, Sigurdsson; Richarlison y Calvert-Lewin.