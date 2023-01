Manchester City se exhibe en FA Cup: repaso a Chelsea con golazos

Una cátedra, una exhibición, un clase privada de fútbol le ha dado Manchester City a Chelsea para golearlo 3-0 .algo de piedad tuvo- y despacharlo de la FA Cup.

Lo difícil fue elegir el mejor gol o incluso la figura en un partido impecable de los ciudadanos frente a su gente, que permitió avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup con la mayor autoridad, usando nómina alterna.



El City ocupó solo uno de los dos tiempos en sentenciar a su oponente. Y lo hizo con unas joyas dignas de ver y repetir más de una vez, porque son ejecuciones de manual.

La primera, el tiro libre de Mahrez que abrió la cuenta a los 23 minutos: potencia, ubicación (a la esquina misma del arco) y destreza para pasar la barrera en un tiro libre sencillamente letal.

Y en ese momento, con el desconcierto del rival, se fue encima: a los 30 minutos provocó la tonta mano de Havertz en su propia área y Julián Álvarez, el campeón mundial argentino, se paró ante la pelota y vino Kepa, en un mal intento de imitación de Dibu Martínez, a decirle cosas, las que a estar alturas de su carrera y conociendo a la versión original con la que acaba de dar la vuelta olímpica en Catar, no le hizo ningún daño. Gol de penalti y en 30 minutos un segundo golpe al mentón de Chelsea.

Era el momento del nocaut y lo fabricaron todos a los 38, para la sonrisa de satisfacción del técnico Pep Guardiola: de derecha a izqueirda vino el toque, de velocidad y precisión -el propio tiki-taka- que acabó en la banda izquierda, en el centro al medio y el golazo de Foden.



En el segundo tiempo hizo falta solo la aplicación táctica para administrar esa ventaja y tal vez permitirse un lujo más, solo cuando la certeza de que el rival no tenía nada, absolutamente nada para responder: falta en el área, segundo penalti que cobró Mahrez para su doblete, 4-0 definitivo y boleto sellado para la cuarta ronda de la FA Cup.



El orgullo de Guardiola y su banda contrasta con la total incertidumbre de un Potter que no logra hacer la magia de la recuperación del Chelsea y que ni siquiera estuvo a la altura de competirle a su rival.