Man. City sufrió pero remontó en cinco minutos: hay campeón en Premier

Manchester City sufrió ante el Aston Villa como no ocurrió durante el año en la Premier League. Llegaba a la última fecha a conquistar el título liguero para no despedirse con las manos vacías y necesitaba al menos de un empate, sin importar lo que pasara entre Liverpool y Wolves. Sin embargo, los de Steven Gerrard sorprendieron y de qué manera. Goles de Matty Cash y Phillipe Countinho para sentenciar un 0-2, resultado que celebraban en Anfield.



Con un ojo en el duelo entre Liverpool-Wolves, a los de Pep Guardiola solo les quedaba rezar porque los de Klopp no marcaran un segundo gol, pues les arrebatarían el título. Con el 1-1 en Anfield y el 0-2 en el Etihad Stadium, City y Liverpool igualaban en puntos (90), sin embargo, la diferencia de gol estaba entregándole el título al celeste.

Quedaba mucho por delante y en un parpadeo, en exactamente cinco minutos, el equipo de Guardiola remontó con doblete de Gundogan y tanto de Rodri. Al final, un 3-2 que aseguró el título del City que estuvo a un suspiro de perderlo ante el Liverpool. Al final, un punto les entregó el título. Los celestes acabaron con 93 unidades y los rojos con 92. ¡Definición de infarto!



Vea los goles de Manchester City y Aston Villa



Manchester City 0-1 Aston Villa: gol de Matty Cash, a los 37 minutos, después de un centro desde sector izquierdo de Lucas Digne. De un lateral a otro. Apareció Cash, al segundo palo, para empalmar de cabeza. Los lamentos de los hombres de la defensa y de Pep Guardiola desde la zona técnica, no se hicieron esperar. ¡Baldado de agua fría!

Manchester City 0-2 Aston Villa: gol de Phillipe Coutinho, a los 69 minutos, Ollie Watkins

Manchester City 1-2 Aston Villa: gol de İlkay Gundogan, a los 76 minutos, con asistencia de Raheem Sterling.

Manchester City 2-2 Aston Villa: gol de Rodrigo Hernández, a los 78 minutos y desde afuera del área, tras la habilitación de Oleksandr Zinchenko.

Manchester City 3-2 Aston Villa: gol de İlkay Gundogan, a los 81 minutos.