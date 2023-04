Repaso de Manchester City de la mano de Haaland: Arsenal palideció

Un partido redondo de Haaland, un lucimiento más que merecido de Kevin De Bruyne, un relojito azul. ¿Un futuro líder que asoma en Premier League?

Fue un repaso desde el mismo pitazo el que le dio Manchester City a Arsenal con un contundente 4-1 que dio pocas opciones a su impotente rival.



Solo 7 minutos aguantó el líder la arremetida: un espectacular pase en el medio campo dio Haaland para su amigo De Bruyne y el belga, que no sabe de goles feos, se apuntó un auténtico pepazo para abrir la cuenta.



No aflojó el local y apretó siempre con un Haaland que buscó, que tuvo una clarísima opción apenas abierta junto al palo peo que esperó hasta el 45+1 el 2-0, cuando, con suspenso de revisión del VAR, pudo irse ganando al descanso el equipo de Guardiola.



Habría más de dominio y de fútbol en el complemento cuando se volvieron a juntar el noruego y el belga y el resultado fue el 3-0: nueva gran definición de De Bruyne, ya gran figura, y ninguna reacción de un líder que palideció ante el reto.



Aflojó un poquito el City y entonces apareció el espíritu rojo para el descuento de Holding a los 86 minutos. No fue más que un débil pálpito para un paciente moribundo: a los 90+5 se soltó el pelo Haaland y se metió una de sus carreras letales para celebrar el 4-1 definitivo.



Tenía que terminar en pelea, claro. Lo pequeño que se vio el líder haría que el cierre fuera de insultos y empujones, con un Haaland de pelo suelto, igual que su fútbol su racha. su enorme figura. Ahora Arsenal es primero en la tabla pero con 75 puntos, solo dos más que el City, que tiene dos partidos menos. Van por ti Arteta... prepárate.