La Premier despachó a la Champions: City asaltó la casa del Chelsea

En el inicio de la sexta jornada de la Premier League 2021-22, Chelsea protagonizó el partido más atractivo de la fecha contra Manchester City en Stamford Bridge.

El partido comenzó muy lento. La disputa pasó más por la táctica, el orden, los relevos y demás ítems que los entrenadores plantean desde el vamos. En este sentido, las únicas aproximaciones estuvieron a cargo de Aymeric Laporte (cabezazo desviado) y Timo Werner (remate que corta justo Kyle Walker).



Antes de la media hora de partido, los bancos se movieron. Reece James no pudo continuar por molestias físicas y en su lugar ingresó Thiago Silva, recientemente convocado por Brasil para las Eliminatorias sudamericanas.



El City poco a poco se fue adueñando de las ocasiones, mientras Chelsea se resguardaba en defensa para después generar peligro con rápidas transiciones defensa-ataque.



Las últimas ocasiones fueron a través de la media distancia: Rodri probó con un remate que se desvió en Antonio Rüdiger y por poco descoloca a Édouard Mendy, Kevin De Bruyne hizo lo propio con disparo potente que pasó apenas arriba del travesaño. Poco más...

La segunda parte no pudo iniciar de una mejor manera para la visita. De Bruyne soltó un remate de afuera del área que cayó en los pies de Gabriel Jesús, el brasileño como pudo se volteó, disparó y el balón, desviado en Jorginho, ingresó al pórtico sin oposición alguna del golero local.



La tempestiva ‘cityzen’ no paró ahí. Al 57', Jack Grealish le ganó a César Azpilicueta dentro del área y sacó un derechazo bien ubicado, pero Mendy salvó con la punta de los dedos; al 61', el arquero senegalés salió en falso, Gabriel Jesús intentó aprovechar, pero su remate, débil, fue salvado en la raya final por Thiago Silva.



Chelsea revivió al instante, los continuos golpes lo hicieron despertar. Kai Havertz ganó en velocidad por izquierda y asistió a Romelu Lukaku, ante la rápida salida de Ederson. Gol que a la postre fue anulado por fuera de lugar del atacante alemán al iniciarse la jugada.



Los ‘Blues’ continuaron buscando la igualdad. Mateo Kovacic aprovechó un brillante aguante de Lukaku que lo dejó mano a mano y al intentar su disparo, Rúben Dias cortó milagrosamente. Los últimos 20 minutos eran un ida y vuelta total. Premier en estado puro.



Al 78', el milagro fue para el cuadro local. Tras un centro pasado desde la derecha, Laporte se lanzó, como pudo impactó la bola y esta pasó a milímetros del palo derecho de Mendy. Más adelante, el golero cortó un gran pase filtrado que dejaba ad portas del gol a Grealish.



Finalmente los londinenses no lograron emparejar la historia y cedieron puntos en casa frente a un rival que ganó bien. El City llegó a trece unidades y por ahora es segundo; Chelsea, con los mismos puntos, quedó relegado a la tercera posición.