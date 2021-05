Veterano del Manchester City volvió a jugar ¡después de casi 10 años!

Es arquero, tiene 35 años, la rompió en su momento con el West Bromwich, jugó con la Selección de Inglaterra, tiene un título de Champions en su espalda, fue uno de los grandes fichajes del Manchester City...



Este viernes jugó por primera vez con el cuadro de Guardiola desde su llegada en verano del 2019, volvió a tener competencia después de 797 días (lo hizo por última vez en el Championship) y disputó un partido de Premier después de casi diez años (9 años, 11 meses y 20 días).

Su nombre es Scott Carson. Debutó por allá en 2003 de la mano del Leeds United, equipo que hoy dirige Marcelo Bielsa, Después de dos años con un rendimiento altísimo, Liverpool decidió contratarlo. Siendo suplente conquistó la mítica Champions League de aquella temporada y la Supercopa de Europa.



Salió en búsqueda de más minutos: Sheffield Wednesday, Charlton y Aston Villa fueron sus múltiples destinos. Así, en ese orden. Justamente en este último equipo logró ser titular en toda la Premier (no alcanzó a compartir camerino con Juan Pablo Ángel, quien acababa de irse a la MLS).



Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado ni más ni menos que al Mundial de Alemania 2006 (no jugó) y más adelante disputó unos partidos de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2008. Allí empezó su decaída: erró en un partido vital contra Croacia y fue gran responsable de la no clasificación del cuadro inglés.



Por si lo anterior no fuese suficiente, en la temporada 2008-09, recién llegado, descendió con el West Bromwich a la segunda división. Dos años después (2011) hizo maletas y partió rumbo a Turquía.



Con el paso del tiempo su nombre se perdió... Reapareció después del Mundial de Brasil 2014 con el Wigan, la temporada siguiente fichó por el Derby County y permaneció allí varios años.



Durante el mercado veraniego de 2019, con 34 primaveras encima, Carson recibió una de las mejores noticias de su vida: el mismísimo Pep Guardiola lo tenía en sus planes. No era por su experiencia ni mucho menos por su nivel, básicamente lo necesitaban para cumplir con una norma de la FA (Federación Inglesa): tener ocho canteranos ingleses en la nómina. Él sería el octavo (debutó en Leeds).



Así las cosas, la directiva cityzen lo contrató a préstamo por dos años...



Desde aquel día vivió su vida futbolística en el banquillo y los entrenamientos. No tuvo un solo minuto de juego, mientras veía debutar a jóvenes que no llegaban ni a los 20 años. Pero su día llegó.



A tan solo un mes de que su contrato culmine, Pep lo mandó al terreno de juego este viernes. Participó del pasillo de honor que hicieron los jugadores del Newcastle al nuevo campeón de la Premier y disputó sus primeros 90 minutos con la casaca celeste. Lo malo: recibió tres goles.



A pesar de lo anterior, todo parece indicar que el entrenador español desea que su experimentado arquero continúe por lo importante que es para la interna del grupo. El Derby, dueño de su pase, por ahora pone trabas porque con el dinero que el City les da por la cesión del guardameta (560.000 euros), logran pagar su plantilla. Por ahora solo resta esperar.