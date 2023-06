Manchester City haría barrida: jugadores con más opción de irse

Manchester City logró coronarse de la Champions League por primera vez en su historia y con Pep Guardiola bajo mando, logró construir un equipo altamente ofensivo para lograr el histórico triplete en la temporada.

Después de las enormes celebraciones y de despejar la mente para cuerpo técnico y jugadores, las directivas de Manchester City siguen trabajando para reestructurar el equipo para la próxima temporada.



En la lista de los que podría irse aparece en primer lugar Ilkay Gündogan, quien aceptaría la propuesta de Barcelona. De igual manera, en los últimos días ha surgido la opción de que Bernardo Silva tampoco siga, pero ellos no serían los únicos y habría un largo listado de futbolistas que no podrían continuar en la plantilla.



De los referentes que buscarían salir están por ejemplo Kyle Walker y Riyad Mahrez, quienes estarían pensando seriamente no continuar. En el caso del primero se iría por falta de continuidad y no tendría cabida con otros talentos y al argelino, lo están seduciendo de Arabia Saudita y estaría pensando en una salida.



Este es el listado de jugadores que podrían salir del City en este mercado de fichajes:



- Bernardo Silva

- Ilkay Gündogan

- Kyle Walker

- Riyad Mahrez

- Joao Cancelo