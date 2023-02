¡Se abre investigación! Man. City podría ser fuertemente sancionado

Juventus de Turín inició el 2023 con malas noticias, no solo porque no ha logrado recuperar su nivel de hace cuatro años en donde la Serie A le pertenecía siempre, sino también porque fue investigado por un tema de fraude financiero que a la postre, le terminó afectando con un sensible quite de 15 unidades en la liga italiana que lo dejó en puestos de mitad de tabla y sin chances por ahora de competencias europeas.



Como si fuera suficiente con 15 puntos menos, las investigaciones que rodean a la Juventus de Turín le podrían costar otras 20 unidades menos por un tema con los salarios de los jugadores en pandemia que el club manifestó en redes que la plantilla había renunciado a cuatro meses de salario, cuando no era cierto y todo salió a la luz años después.

Sin embargo, en medio de esas investigaciones que le pueden costar aún más caro a la Juventus, apareció otro club en Europa que también tendrá que enfrentarse ante las leyes por cometer infracciones fuertes y que también le pueden costar varios puntos en la tabla de clasificaciones. Se trata nada más y nada menos del Manchester City.



El Manchester City en estos momentos es escolta del Arsenal y perdió una enorme oportunidad de recortar distancias con los 'Gunners' en una fecha en la que los dirigidos por Mikel Arteta habían perdido ante el Everton de Yerry Mina. Los celestes cayeron también contra el Tottenham Hotspurs en Londres y además, confirmaron un dolor de cabeza que se les podrá presentar próximamente que los dejará mal parados en la Premier League.



Manchester City podría sentir un terremoto inesperado que puede dejar mal parado a los jeques dueños del club y también puede complicar en la clasificación y en la pelea por el título. Pep Guardiola ha sido muy crítico durante las últimas fechas manifestando que el club ha perdido su nivel y que la Premier League está en manos del Arsenal, siendo muy difícil emparejar el panorama que por ahora tiene a los 'Gunners' líderes. Una nueva investigación complicará a los celestes por una serie de presunto incumplimiento en reglas financieras de la Premier League.



Se expidió un comunicado que demuestra las primeras investigaciones al Manchester City, “y de acuerdo con la Regla W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirma que ha remitido hoy una serie de supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una Comisión en virtud de la Regla W.3.4 de la Premier League”. Pero tal parece que las irregularidades no son un cuento de ahora, pues indican que todo empezó en 2009 y con el tiempo se han esparcido más y más.



La Premier League está al pendiente de la situación en donde se le señala al Manchester City de no proporcionar la información exacta de los sueldos a los jugadores, directores técnicos y otros integrantes del club, el tema del Fair Play Financiero en la liga inglesa, entre otras cosas. Se dice que son más de 100 cargos a lo largo de un poco más de nueve años que afectarían al club. Martyn Ziegler, periodista en The Times menciona que podrían enfrentarse a varios puntos perdidos o hasta la expulsión por parte de la Premier, pues durante este tramo el equipo consiguió importantes títulos en Inglaterra.



Después de las noticias que señalan al Manchester City, el club expidió un comunicado en donde mencionan que quedaron sorprendidos con la noticia, "el Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL. El Club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se ponga fin de una vez por todas". Estos días y meses serán claves para definir el camino del club celeste en esta temporada actual de la Premier League. Como en el caso de la Juventus, pueden golpear fuerte en Inglaterra.