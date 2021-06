¿Disgustados con Guardiola? Los tres jugadores que saldrían del City

Tras perder la final del Champions League con el Chelsea, Manchester City dio por finalizada la temporada 20/21, en la que logró levantar los títulos de la Premier League y la Carabao Cup.

Justamente, de cara al periodo de transferencias que está próximo a iniciar, en Inglaterra ya se habla de los jugadores que podrían salir de la institución, además de Sergio Agúero, quien ya fue presentado como nuevo delantero del Barcelona.



Según informó The Athletic, hay jugadores del City que están inconformes con Pep Guardiola por la falta de continuidad durante la temporada y es por esto que su salida del club estaría cerca.



Se trata de Gabriel Jesús, Raheem Sterling y Aymeric Laporte, tres fichas que el español utilizó en su debido momento, pero que en la recta final de la temporada perdieron participación en el once inicial.



Además, también se espera que Eric García confirme su salida a Barcelona, luego de no ser tenido en cuenta durante gran parte de la reciente campaña. Según se conoció, el objetivo de las directivas de los sky blues sería vender y obtener una buena suma de dinero para poder contratar futbolistas de alto valor en le mercado como Harry Kane y Jack Grealish.