Manchester City goleó al West Bromwich y es líder: así va la Premier

Dos goles de İlkay Gündoğan, un tanto de Joao Cancelo, otro de Riyad Mahrez y un último de Raheem Sterling, le dieron el liderato parcial de la Premier League al Manchester City, luego de imponerse por 0-5 al West Bromwich de Sam Allardyce.

El conjunto que dirige Pep Guardiola consiguió su victoria número 12 en 19 partidos jugados, quedando como el puntero de la competencia (41 puntos), a la espera de lo que suceda este miércoles con el Manchester United, que es segundo y tiene 40 unidades.



Los sky blues vienen en una buena racha de victorias y, con un partido menos, asumieron la cima del campeonato inglés, después de un comienzo de temporada bastante discutidos.



Sin embargo, el cuadro azul de Manchester está a la expectativa de lo que suceda con sus perseguidores, para afianzarse en el primer lugar del campeonato al finalizar la fecha 20.



Partidos miércoles fecha 20

Chelsea vs Wolverhampton



Burnley vs Aston Villa



Brighton vs Fulham



Manchester United vs Sheffield United



Everton vs Leicester City



Partidos jueves fecha 20



Tottenham vs Liverpool

Así está la tabla de posiciones

Tabla Premier League. Foto: Archivo particular