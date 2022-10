¡Erling Haaland, máquina goleadora! Superó a un histórico jugador

Manchester City no para de poner el nombre de Erling Haaland arriba en la cúspide del fútbol mundial. El noruego se ha ganado todos los aplausos habidos por haber y no solo en Inglaterra sino a nivel global. Y es que, las cifras goleadoras del ‘Androide’ como lo han llamado últimamente descrestan y dejan con la boca abierta a cualquier persona. En 15 partidos ha logrado anotar 22 tantos, dejando un promedio goleador de marcar un tanto cada 55 minutos.

Quienes más celebran son sin duda alguna el Manchester City que lograron quedarse con un referente y un enorme jugador como lo es Erling Braut Haaland, que no se cansa de anotar. Aunque no pudo marcarle al Liverpool y fue foco de una que otra burla por la gran labor de Virgil van Dijk que no lo dejó tranquilo durante los 90 minutos, tuvo revancha contra el Brighton & Hove Albion en una victoria celeste por 3-1 con doblete del ex Borussia Dortmund.



Erling Haaland y sus números goleadores hablan por sí solo. Sus dos anotaciones contra el Brighton extienden su poderío goleador y su racha de 22 goles en 15 partidos, alcanzando un récord que lo ponen como una máquina de hacer goles, puesto que se demora 55 minutos para marcar goles. Con dicha estadística, Haaland mejoró una estadística que mantenía Lionel Messi por muchos años.



Jugando con el FC Barcelona, Lionel Messi anotó 73 goles en 60 partidos, dejando una marca de un tanto cada 71 minutos. Para nadie es un secreto que son cifras más que importantes y que marcan un gran registro para el argentino, pero Erling Haaland ha hecho olvidar su promedio goleador con uno muchísimo mejor.



Sin duda alguna, no debe haber ninguna preocupación por las próximas generaciones después de una vida futbolística sin Lionel Andrés Messi ni Cristiano Ronaldo. La próxima disputa podría ser entre Erling Haaland de 22 años contra Kylian Mbappé que tampoco se cansa de anotar goles. El francés tiene apenas 23 años.