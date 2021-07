¿Algo puede salir peor? Guardiola  suma malas noticias en M. City

Todo lo que podría salir mal está saliendo justo así para Pep Guardiola, en la pretemporada en la que aspira a ganarlo todo, incluyendo la revancha en la Champions League.

Casi podría decirse que no ha hecho más que sumar malas noticias desde que comenzaron a regresar sus jugadores de las vacaciones.



Primero, el amistoso contra Troyes de Francia, que debía jugarse el 31 de julio, se canceló por las nuevas restricciones de coronavirus covid 19 en el Reino Unido. Sucede que ahora no se puede viajar a Francia sin ponerse, al regreso, en una cuarentena obligatoria de diez días y la temporada para el City comienza solo una semana después, por lo cual no habrá preparación, lo que molesta mucho al DT, consciente que todos sus rivales sí están agendado competencias en estos días.



¿Qué le queda al campeón de Premier League? Un solo amistoso, contra Preston en el Academy Stadium, el martes 27 de julio, antes del Community Shield, contra Leicester, el 7 de agosto.



Ese juego será a puerta cerrada, a pesar de que ya el público volvió en territorio británico con motivo de la Eurocopa, pues se presentó recientemente un brote de covid en el Etihad, lo cual motivó esta decisión. Segundo problema.







Pero hay más dolores de cabeza para Guardioña: la pretemporada de su equipo comenzó lunes 19 de julio pero la mayor parte de su equipo llegará tarde debido a las vacaciones de los internacionales. Vale mencionar que Kyle Walker, John Stones y Raheem Sterling jugaron la final de la Euro contra Italia y todavía están en uso de sus vacaciones.



Para completar, Phil Foden, una de las figuras, se está recuperando de una preocupante lesión en el pie que le daría para varias semanas ausente. Y lo de Harry Kane sigue estancado, lo que hará que no esté disponible tampoco, si se da su transferencia, en el corto plazo.



Los ricos también lloran, capítulo especial de Pep Guardiola, en medio de la pretemporada en Inglaterra.