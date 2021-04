¡Primer título del Guardiola Team! Manchester City ganó la Carabao Cup

Hay que irse acostumbrando: Manchester City logró el primero de los tres títulos que pelea, el de la Carabao Cup, tras imponerse 1-0 contra un timorato Tottemham.

Mereció siempre por talento, intención y ambición y la euforia de Guardiola resumió la felicidad de un equipo que puede hacer triplete de títulos esta temporada, esta vez ante 8.000 personas en la tribuna.



Fue un primer tiempo de un solo del City: la sociedad Sterling-Foden prometía a los 6, con buena respuesta de Lloris, luego era el chico maravilla el que remataba con la mala fortuna de encontrar una pierna rival cuando se iba a apuntar un golazo y entonces Mahrez se animaba con su tremenda media distancia y un remate cruzado que pasó muy cerca del palo.



Bajaba el telón de la primera etapa con un hermoso centro de De Bruyne al que por centímetros no llegó Sterling y una volada de Lloris para desviar el gran remate de Cancelo. No quiso la diosa fortuna que el equipo de Guardiola se fuera ganador. ¿Tottenham? Una tímida aproximación que no aprovechó Alderweireld... nada de Son, de Kane, de nadie en ataque. Fue todo aguante puro.



El complemento fue más de lo mismo, salvo un detalle: a los 46 llegó el primer remte al arco de Tottenham, de Lo Celso para exigir al arquero Steffen. Y pare de contar: se acercó Cancelo en asociación con Foden, quiso Sterling en velocidad, luego Gundogan con un cabezazo pro arriba, Fernandino con un buen cabezazo y Mahrez, el más claro, con un espectacular remate al que voló Lloris, el mejor, con mucha ventaja, de Tottenham.



Hasta que el marcador vio cómo se hizo justicia: cobro de tiro libre de De Bruyne y se elevó Laporte para superar al marcador y celebrar el 1-0 a los 82 minutos. Se demoró, pero llegó.



Lo que vino después fue administración, salieron Fernandinho y De Bruyne para dar paso a Hernández y Silva y el título, el primero de cuatro posibles, fue una realidad.



No jugó Agüero, pero no faltó, contra un Tottenham muy plano, sin chispa, ya sin el aporte de sus figuras y con el miedo de antaño de no abrirse demasiado para no sufrir... sufrió la pérdida del título que podía salvar la temporada, es el alto costo de la cobardía.



Nada, al final, es culpa de un Manchester City que hoy, más que nunca, no cree en nadie...