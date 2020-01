Extraña decisión de Manchester City sobre Agüero y su reemplazo

Manchester City es uno de los clubes más poderosos del mundo, no solo por el gran presupuesto con el que cuenta, sino por la impresionate cantidad de títulos que ha alcanzado en los últimos años. Uno de los grandes protagonistas de toda esa gloria en Sergio Agüero.



El jugador argentino ha colaborado de gran manera en la obtención de trece campeonatos desde su llegada al club, además de convertirse en el extranjero con más goles en la Premier League en toda la historia. Por eso el club decidió dejar en manos del delantero cuando será el fin de su historia con el club.

Según ‘Daily Mail', los directivos del club no quieren que Agüero sienta que lo están sacando o que ya no es útil para el club, por el contrario dejaron en manos del jugador decidir cuando es el momento de su salida. Además, el día que el argentino tome la decisión podrá irse sin ningún costo.



“Dada su posición como uno de los jugadores más emblemáticos del club, los jefes del City están dispuestos a dejar que Agüero dicte su propia salida y no quieren que los vea preparándose para su salida mientras siga siendo una figura estelar", dice el medio inglés.

También señala el medio que los cityzens ya estarían preparando el reemplazo del goleador histórico del club, y tendrían la mira puesta en Harry Kane y Lautaro Martínez, siendo estos los más opcionados.



El 'Kun' tiene todavía año y medio de contrato con Manchester City y no se anticipa una salida cercana del jugador, sin embargo el club ya se prepara para suplir el hueco que dejaría el máximo ídolo del vigente campeón de Ingalterra.