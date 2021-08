Guerra fría entre Manchester City y Tottenham: ¡sufre Harry Kane!

Una de las novelas del mercado, sin duda, es el futuro de Harry Kane: Manchester City quiere romper el mercado por él, pero en Tottenham se plantan y se niegan a negociar. Al final, el único perjudicado es el jugador.

El sufrimiento del capitán de Inglaterra es porque Manchester City ya se muestra reacio a seguir buscándolo en este verano, pues Tottenham subrayó su intención de mantener a su delantero estrella.



El jugador ha sido incluido en el equipo de 25 jugadores del Tottenham para el play-off de la Europa Conference League del jueves contra el Pacos de Ferreira portugués, lo que da una clara señal de que el técnico Nuno Espíritu Santo cuenta con él.



Si bien no estuvo en la victoria del domingo sobre el City debido a su falta de condición física, pues solo tenía dos entrenamientos, la decisión de tenerlo en cuenta es un mensaje al City y al propio atacante. Es verdad que, según las reglas de la UEFA, Kane aún sería elegible para jugar con el City en la Champions League si juega contra Pacos de Ferreira, pero el tira y afloje entre los clubes no hace otra cosa que generar más tensión.



Y aquí está el punto: Manchester City ofreció hasta 120 millones de euros pero Tottenham no quiere ni hablar por debajo de los 170 millones. Quedan dos semanas para negociar pero las posiciones no se han acercado ni un ápice en los últimos días.



El temor del goleador es que en Etihad creen que sacarán el máximo provecho de una mega inversión como esta si logran llevarlo en esta ventana de transferencias, pues en un año, con 29 cumplidos. ya no podrían sacar tanto beneficio y eso provocaría que el City, en definitiva, enfríe su interés. La decepción para Kane es total y ahora es el tiempo el que le juega en contra.