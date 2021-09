Sin códigos: 'a amigos futbolistas no les gusta esto, solo es dinero'

Pasión. Eso es lo que mueve el deporte y el mundo en general. Pero no siempre ocurre que aquellos que logran la hazaña de triunfar en aquello que aman puedan conservar después esa magia, ese espíritu de amateur, y al final acaben pensando solo en dinero y lujos.

De eso se trata la denuncia que hizo Riyad Mahrez en una entrevista con el Canal Plus de Francia Clique. El jugador del Machester City rompió los códigos, parcialmente, pues no dijo nombres pero sí dejó claro que a ciertas estrellas ni siquiera les gusta el juego y solo quieren dinero.



"Los muchachos del City no ven los partidos de otros equipos en la televisión. No les importan una mierda. Muchas veces en el vestuario he escuchado a algunos otros preguntar: '¿Qué pasó en el juego anoche?' No sé qué decir. ¡Podría ser la semifinal de la Champions! Pero si eres futbolista, no deberías venir a la mañana siguiente y preguntar cuál fue el resultado del partido de ayer", lamentó.



Y dejó una queja todavía más preocupante: "Tengo amigos futbolistas a los que no les gusta el fútbol. Lo juegan porque están obligados y porque hay mucho dinero de por medio. Para mí, el fútbol es una pasión. Estoy casi al final de mi carrera. Me pregunto qué voy a hacer en el mundo del fútbol. Honestamente, eso es lo único que pasa por mi mente", dijo.



Mahrez ha ayudado a Manchester City a ganar siete trofeos, incluyendo un doblete de la Premier y la Carabao Cup la pasada temporada, desde que fue transferido desde Leicester, por 70 millones de euros, en 2018.



Tantos millones de chicos sueñan con llegar a equipos como el City y cuando están allí pierden el espíritu del juego y solo quieren dinero... tantos casos de talentosos que se pierden por ahí le dan sentido a la denuncia de Mahrez...