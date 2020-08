Maguire da versión de pelea en Grecia: creyó que lo iban a secuestrar

Harry Maguire ya empezó a pagar su condena tras verse involucrado en una pelea en Grecia, por la cual fue condenado a tres años de prisión en Grecia: está fuera de la Selección Inglaterra.

Pero como espera que ese asunto no tenga más consecuencias deportivas, ha ofrecido una entrevista a la BBC para explicar su versión y ratifica que está cien por ciento comprometido con Manchester United y su país a pesar del error... que para él no lo fue tanto.



Sí que fue una experiencia que quisiera olvidar: "Fue horrible. No es algo que quiera volver a hacer. No se lo deseo a nadie. Es la primera vez que estoy dentro de una prisión", contó.



Pero no siente ningún arrepentimiento: "No siento que deba una disculpa a nadie. Una disculpa es cuando has hecho algo mal. ¿Me arrepiento? Me arrepiento de estar en la situación, juego en uno de los clubes más grandes del mundo, así que lamento haber hecho pasar a los aficionados y al club por esto", dijo.



Según él, este episodio en Grecia no fue una pelea de ebrios sino una amenaza directa contra su vida y la de los familiares que lo acompañaban: “Estos dos hombres se acercaron a mi hermana. Le preguntaron de dónde era, ella respondió, de repente se estaba desmayando, quedó inconsciente. ¡Inconsciente! Mi pensamiento inicial fue que nos iban a secuestrar. Nos arrodillamos con nuestras manos en el aire y empezaron a golpearnos. Me golpeaban las piernas diciendo 'no más fútbol, ​​no volverás a jugar'. En este punto pensé que no había forma de que fueran policías, o no sé quiénes eran, así que traté de huir. Temí por mi vida, seguro, durante todo el tiempo", explicó.



Cuando se le preguntó qué tan graves fueron esos goles dijo: "Me golpearon mucho en las piernas. No estaba muy consciente. Estaba en pánico, tenía miedo, tenía temor por mi vida".



Sobre las denuncias por intento de soborno a la policía local, por lo cual fue condenado, Maguire respondió: "No, seguro. Tan pronto como vi esa declaración me pareció ridículo". Las autoridades aseguran que les preguntó si no sabían quién era él, que era el capitán del Manchester United y les dijo que era muy rico, que pagaría lo que fuera.