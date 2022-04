No alcanza la disculpa de Cristiano: madre de agredido sigue ofendida

La escena de Cristiano Ronaldo tirando al piso el celular de un niño que se le acerca justo después de la derrota del Manchester United por 1-0, en su visita a Everton, está lejos de ser un asunto superado.

El futbolista se disculpó e invitó al menor a un partido en Old Trafford, a manera de reparación por el mal momento que vivió: "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad", escribió el portugués en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 400 millones de seguidores.



Clear angle



Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU — Hamza (@lapulgafreak) April 9, 2022

Sin embargo, como reveló el diario 'Liverpool Echo', el entorno del niño ofendido no siente que alcance con esas excusas.



El chico, identificado como Jake Harding, es un menor de 14 años quien es autista y padece dispraxia y su madre, Sarah Kelly, no quiere pasar por alto el tema de una manera tan sencilla.



“Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así lo veo yo como mamá. Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido...”, expresó Kelly.



Habrá que ver si la visita a Old Trafford y el trato preferencial que le dará el portugués al niño agredido cambia la sensación y repara el daño.