Díaz, por papá y por Liverpool: salvó a los suyos contra Luton Town

La noticia estaba en el banquillo: en medio del drama por el secuestro de su padre a manos del ELN en Colombia, Luis Díaz volvió a estar disponible para su equipo y fue al banco de suplentes.

Después, Liverpool visitó a Luton Town en un partido en el que acusó una inaudita falta de puntería y lo pagó caro pues acabó protagonizando la sorpresa de la jornada en Premier League, el 1-1 que nadie fue capaz de anticipar. Gol de Luis Díaz para su padre secuestrado. Nada más que agregar.



Prometía ser uno de esos días en la oficina del equipo con más recursos contra un modesto Luton Town, que coquetea con la zona de descenso, pero faltó precisión: tres veces lo tuvo Darwin Núñez en el primer tiempo, uno directo al travesaño, dos más para probar a quien sería la gran figura, en arquero Kaminiski.



Una vez más intentó el uruguayo para el pase a Szoboszlai que adivinó un zaguero, otra más que le quedó a Salah pero se le fue elevado y así, la pelota del visitante y el local apoyado en el fervor de su público para aguantar.



Pero el tiempo pasó y Liverpool se pasmó y acabó la primera etapa y empezó la segunda sin que cambiara el decorado, con la pelota en los pies de los de verde (segundo uniforme de los de Klopp) y el partido pidiendo a Luis Díaz, quien fue al banco de suplentes.



Ante esa realidad se creció el Luton Town y ya no solo resistió sino que atacó gracias al ímpetu de Chong, el hombre clave para la victoria.



A los 79 minutos vino la locura en las tribunas: se quedaba todo Liverpool pidiendo un penalti -que no fue- pero el que no se dormía era el Luton, que salía de contragolpe, con tres atacantes contra dos zagueros y una definición excepcional de Chong, fusilando a Allison Becker.

​

Lo revisó el VAR en detalle y rápido validó el tanto, mientras enloquecían los hinchas en el resultado más importante de su historia, sin duda.

​

​Llegó al partido Díaz a los 81 y tuvo un par de salidas por su banda, alguna pérdida de balón cuando quería ingresar al área y lo rodeaban para cerrarle líneas de pase, y entonces, su momento.



Se llenaban de lágrimas los ojos de todos al verlo levantarse, a los 90+5, para cabecear el centro al área y superar a su marcador para el 1-1 que anhelaban los suyos.

​

El alma en La Guajira, el cuerpo en la cancha de Luton Town y un aviso en su camiseta: 'Libertad para papá'. Tenía que ser él quien rescatara a Liverpool. Ya lo había hecho el club por él en esta terrible situación que vive. El formulario de 'Futbolista profesional' abre ahora otro requisito: reponerse al dolor personal por el bien del equipo. Check, Lucho. Ahora solo falta que pueda celebrarlo con su papá.