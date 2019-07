La decisión que deja a Lukaku con un pie afuera de Manchester United

La transferencia de Romelu Lukaku se ha convertido en una de esas novelas de mercado de pases que aún sigue sin resolverse y más aún por lo que involucra a tres equipos importantes como lo son Juventus, Inter y Manchester United, dueño del pase del atacante belga, pero un club que parece no estar interesado en contar con el jugador pero sí en recibir una alta suma de dinero por él.



Por el lado de Juventus la ecuación parece un poco más sencilla: la ‘Vecchia Signora’ quiere al delantero y pagaría una pequeña cifra, además de enviar a Paulo Dybala a Manchester United, un futbolista que podría no ser tenido en cuenta por Maurizio Sarri y que llama la atención de Ole Gunnar Solskjaer, pero que no está seguro de cambiar Italia por Inglaterra.



De otro lado aparece Inter, que se encuentra urgido por la contratación de un delantero y cuyos directivos ya recibieron la queja de Antonio Conte por la ausencia de refuerzos, por lo que harán todo lo posible por llevarse al belga y con base en ello ya ofrecieron una importante cifra de dinero, aunque el United quiere más.



Por último, el protagonista y juez en este caso es el equipo de Old Trafford, que no convocó a Lukaku para el partido de pretemporada de Noruega, exige una cifra exagerada por su transferencia y aunque también espera la salida de Pogba, no quiere ceder en sus pretensiones económicas en ninguno de los dos casos, aunque sabe que necesita tomar decisiones rápidas y no debe dejar pasar el tiempo pues si piensa en buscar un reemplazo le quedará poco tiempo para negociar y nuevamente deberá pagar una cifra exagerada por un jugador que no está a la talla de los mejores.



Partiendo de esto, Inter afirmó que continuará en negociaciones y aunque Juventus no habló en particular del futbolista sí explicó que siempre quiere tener a los buenos jugadores.