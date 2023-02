Luis Sinisterra y Leeds buscan DT : tres sudamericanos, los favoritos

Después de un show de Keylor Navas en su debut con el Nottingham Forest que culminó en una victoria por la mínima diferencia ante el Leeds United de Luis Fernando Sinisterra Lucumí, se confirmó la salida de Jesse Marsch, estratega estadounidense del club. Aunque se esperaba su continuidad y el respaldo de los directivos, pues cuando culminó el partido Marsch relató que se preparan para el siguiente partido con varios aspectos por mejorar, el club decidió cesar al director técnico.



Luis Sinisterra espera la confirmación del nuevo timonel con el objetivo de salir de posiciones incómodas mirando el descenso que se acerca. Leeds United está con los mismos puntos del Everton que sí está en descenso directo. Por esta razón, y con la salida de Jesse Marsch de la dirección técnica, suenan nombres.

El Leeds United de igual manera lo trata con calma a la espera de traer al director técnico idóneo para entrenar al club de Luis Sinisterra en este momento complejo con el objetivo de salir de posiciones cercanas al descenso. Tres sudamericanos y tres españoles, pero uno de ellos ya rechazó la oferta que enviaron los ingleses. Se trata nada más ni nada menos que de Raúl González Blanco, insignia del Real Madrid que ya les hizo saber que no aceptará ese reto en el banquillo del Leeds.



Leeds United enfatizó que pronto oficializarán el nuevo estratega, pero lo llevan con calma a la espera de analizar a los mejores candidatos. Pero, este cambio de Jesse Marsch puede afectar a Luis Fernando Sinisterra, que fue el pedido del estadounidense y recibió la confianza hasta en los peores momentos después de una expulsión boba que recibió. Con nuevo director técnico, seguirá jugando Sinisterra es la gran incógnita. Pero a su favor, suenan estrategas argentinos y esa conexión sudamericana podría darle la oportunidad al colombiano.



Además de Raúl González Blanco que ya habría dicho no a tomar el reto del Leeds United, también aparecen los nombres de los españoles, Andoni Iraola, actual entrenador de Radamel Falcao García y de Carlos Corberán, exdirector técnico de James Rodríguez en un corto tiempo en el Olympiacos cuando llegó el volante a Grecia. Los europeos no son los únicos que se asoman.



También aparecen tres sudamericanos, precisamente argentinos que se asoman, uno con la experiencia ya en la Premier League y otro que sabe qué es dirigir ya al Leeds United y que tuvo que luchar con el descenso rondando. El primero es Mauricio Pochettino que no ha conseguido club desde que abandonó las filas del Paris Saint-Germain en 2022. En Mirror mencionaron, "se cree que estaba en la lista de deseos de Leeds mucho antes de que se tomara la decisión de despedir a Marsch (…) Deseoso de volver a trabajar en la Premier League, Pochettino podría estar convencido por la historia del Leeds y el equipo lleno de potencial, ya que los informes sugieren que el club quiere un proyecto a largo plazo en lugar de un bombero”.



La prensa inglesa también postuló a Marcelo Gallardo como uno de los posibles sucesores de Jesse Marsch para lo que resta de temporada con el objetivo de salvarse del descenso, pero no es el único nombre que referencian. Así como Pochettino y Gallardo, Fabrizio Romano también señaló a un viejo conocido en el Leeds United como lo es Marcelo Bielsa al que le guardan mucho cariño en Inglaterra. El 'Loco', que no aceptó tomar las riendas del Everton, sería también difícil tomar la del Leeds que se encuentra en una similar posición en la tabla. Sin embargo, Romano mantiene que sería difícil, "se describe como ‘poco probable’ en esta etapa: un gran respeto por lo que hizo en el pasado, pero los planes ahora se ven diferentes tal como están las cosas”.