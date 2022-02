Luis Díaz pudo llegar a otro club de Inglaterra: sorpresiva revelación

Luis Fernando Díaz ha sido uno de los fichajes más llamativos y positivos del mercado de invierno en Inglaterra. Su llegada a Liverpool es prometedora, y el colombiano se ha encargado de confirmar las expectativas que hay por su llegada, pues ha jugado cinco partidos, entre Premier League, FA Cup y Champions, y ha cumplido un rol importante en un plantel que cuenta con varios lesionados en el frente de ataque.



Sin embargo, el idilio que vive Díaz en Liverpool pudo no haberse dado, si otro club, este de Londres, hubiera cerrado las conversaciones adelantadas que llevaba con ‘Lucho’ y con el Porto de Portugal.



“Hablé con Luis Díaz por teléfono, estábamos bastante avanzados para ficharlo del Porto. Tenía entendido que Liverpool planeaba contratarlo en junio, así que pensamos que intentaríamos conseguirlo en enero. No sé si eso afectó la decisión del Liverpool, pero es un jugador realmente bueno y no lo conseguimos”, confesó David Moyes, entrenador del West Ham United.



Y es que los ‘hammers’ pudieron contratar a Luis Díaz, así como el Tottenham Hotspur, pero el jugador y el Porto esperaban la oferta de un equipo más grande, hasta que llegó Klopp y su club para convencer al colombiano de jugar en Inglaterra.



Moyes señaló que “nuestras ambiciones son fichar a los mejores jugadores que podamos, para tratar de mejorar West Ham. Así que hablé con Luis Díaz y su agente, además de un intérprete. Realmente esperaba que él fuera a elegir West Ham, pero no lo conseguimos”, expresando su frustración por el fichaje caído del colombiano, actual destacado en Liverpool.