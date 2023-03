Luis Enrique se defendió de críticas y aclaró sobre ir a la Premier

Luis Enrique, ex seleccionador de España durante el Mundial de Catar 2022 y que terminó dejando el cargo luego de la eliminación de manera temprana de la cita mundialista al caer en octavos de final contra Marruecos, volvió a entregar explosivas declaraciones con respecto a su estilo de juego que tuvo con la selección y mandó a callar sus críticos.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser de Gijón, Luis Enrique dejó claro que seguirá confiando en su manera de entrenar y que hoy sus críticos están aprovechando lo que le está pasando, pero que le da igual de lo que opinen sobre él.



"Soy pasional cuando trabajo, pero cuando no lo hago, me dedico a mis cosas. Me siento orgulloso de mi etapa como seleccionador. Cometí muchos errores, pero tomé decisiones. Hoy las alimañas y los buitres están aprovechando su segundo de gloria, pues me da igual”, dijo Luis Enrique sobre su etapa como técnico de España.



De igual manera, en las últimas horas salió un supuesto interés del Manchester City para que reemplaze en algún momento a Pep Guardiola y Luis Enrique dejó claro que, si bien le gustaría estar en la Premier League, ve por ahora difícil llegar a esa liga, pues hoy hay muchos entrenadores que luchan por entrenar a los súper equipos.



"Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, pero no me veo en la Premier porque es muy difícil que se dé el momento. No voy a ir a cualquier equipo, me gustaría ir uno importante, hay un número de equipos muy pequeños y hay muchos entrenadores buenos que pujan por ese puesto", resaltó Luis Enrique.



Luis Enrique wants to coach in the Premier League 👀 pic.twitter.com/MUUT6K13ei — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2023

Por ahora, Luis Enrique seguirá estudiando cuál será su próximo reto como técnico, pero lo que sí ha dejado claro es que le gustaría un equipo importante para ganar títulos, por lo que seguirá esperando la oportunidad.