¿Se salvó Luis Díaz? El señalamiento de un referente al Liverpool

El Liverpool no vive su mejor temporada con Jürgen Klopp, Luis Díaz, Mohamed Salah, y su plantilla de talla mundial que tienen. La Premier League ha sido desigual, pues en las siete jornadas disputadas, los ‘Reds’ suman diez unidades, y está posicionados lejos del Arsenal y del Manchester City que aparecen en las primeras casillas de la tabla general.

Liverpool es noveno y después del parón FIFA se vio sorprendido ante un Brighton & Hove Albion, que a diferencia de uno que otro competidor, las gaviotas están dulces en la Premier League sembrados en la tercera posición con 14 unidades. Un Leandro Trossard intratable anotó un doblete en la primera parte el sábado primero de octubre cuando se vieron las caras. Luego, Roberto Firmino empató con dos goles, y las ilusiones en Anfield estaban al tope con un gol en contra de Adam Webster, Sin embargo, Trossard puso el tercero que igualó el juego finalmente.



Jürgen Klopp no quiere que los fantasmas de su séptima temporada reaparezcan como en el Mainz y Borussia Dortmund donde abandonó el banquillo después de siete años. El mal momento que viven en la Premier League puede acabar con lo hecho por el estratega alemán, pues no levanta cabeza en la liga inglesa. Luis Díaz ha sido el diferente, el que ha intentado revolucionar el ataque, pero no ha sido posible cosechar triunfos.



Tras el empate, Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y dio una asistencia a Roberto Firmino que igualó el juego a dos tantos. Sin embargo, su atrevimiento no fue suficiente para guardar el resultado a favor. Pero el problema del Liverpool no solo pasa en la Premier, pues en la Champions arrancaron mal con una derrota holgada del Napoli, y ocultaron la caída con una victoria agónica contra el Ajax de Ámsterdam.



Alan Shearer, referente en la Premier League analizó el momento que vive el Liverpool y sus jugadores. Señaló a varios icónicos de la plantilla como a los capitanes Jordan Henderson y Virgil van Dijk, además de Mohamed Salah y Thiago Alcantará. Afortunadamente, Luis Díaz logró salvarse de la crítica del ídolo del Newcastle United.



En el programa Match of the Day de la BBC, Alan Shearer explicó, “Trent Alexander-Arnold ha recibido algunas críticas por su defensa, y con razón, en ocasiones no ha sido lo suficientemente buena, pero otros tienen que asumir la responsabilidad: (Virgil) van Dijk, (Jordan) Henderson, (Joel) Matip, Thiago, Mo Salah. Estamos tan acostumbrados a lo largo de los años a mirar al Liverpool y ver la forma en que presionan con la alta energía, que hoy no hubo nada de eso”.