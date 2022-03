El efecto de Luis Díaz: ‘cómodo y sincronizado en tan poco tiempo’

Luis Díaz sigue haciéndose un nombre en Inglaterra. Su llegada y adaptación al estilo del Liverpool gusta y sorprende. No necesitó muchos partidos para conquistar Anfield y mostrar todo el potencial que tiene para ofrecer. Los elogios han llegado desde todas las perspectivas y verlo saltar a la cancha con los reds es anuncio de buen fútbol.



Sorprendidos o no, llegó en enero, un mes poco habitual para hacer fichajes que marquen diferencias. Por lo general, en el mercado europeo, no representa grandes movimientos. Con Díaz, el paradigma en la Premier puede cambiar.



Así lo afirma en Liverpool Echo, con la llegada del colombiano “La firma de Luis Díaz en el Liverpool podría ser una señal de lo que vendrá, ya que en la ventana de enero está lista para cambiar”.



Todo esto, teniendo en cuenta que en enero no se dan grandes inversiones, por el transcurso de la temporada y lo que significa volverse a adaptar a un nuevo modelo, estilo y vida “Es dificl pensar en demasiados jugadores que hayan llegado y se hayan visto tan cómodos y sincronizados con sus compañeros de equipo en tan poco tiempo”.



El colombiano sigue haciéndose un nombre en Liverpool, donde ya ha marcado un tanto y brindado una asistencia.