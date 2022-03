Luis Díaz, pilar para la épica remontada del Liverpool en la Premier

Liverpool y Luis Díaz encajaron a la perfección. Mucho se hablaba del encuentro de ellos en enero, por lo que significa el mercado de fichajes en esta época. Ficha perfecta y pedida por Jurguen Klopp, que anhelaba, desde hace mucho, contar con la calidad del colombiano, que venía deslumbrando en el Porto a toda Europa.



Desde su llegada, los reds no han caído, incluso, mejorando su nivel, pese a las lesiones de jugadores importantes, en cada una de las líneas de la cancha. La meta de los reds es de ganar todo lo que se les atraviese. De esta forma, competir de la mejor manera y tener posibilidades reales de ganar las competiciones.



En Champions están en cuartos de final, en FA Cup enfrentarán al Norttingham Forest, en la misma fase. En el caso de la Premier League, deberán remontar una diferencia con Manchester City; no es lejana, pero, el camino es complicado.



A falta del partido de este lunes, de los ciudadanos, la Premier League tiene al City como líder, con 69 unidades y con 29 partidos, sigue Liverpool con 66 puntos. Los de Anfield tienen un partido menos, el cual se disputará este miércoles 16 de marzo contra Arsenal, a partir de allí, estará igualado en duelos con los de Guardiola.



Al Liverpool le quedan, en ese orden, Watford, Manchester City, duelo crucial para el título. Aston Villa, Everton, Newcastle, Tottenham, Southampton y Wolverhampton, para determinar si llega a no a arrebatarle esa corona, que por el momento, es de los ciudadanos. Además, un partido pendiente contra el Manchester United, el cual no tiene fecha, debido a la disputa de la FA Cup por parte de los de Klopp.



Los reds deben apuntarle al puntaje perfecto, además, de ganar el duelo pendiente contra Arsenal y el compromiso directo contra Manchester City, esperando un tropiezo.