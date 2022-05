Luis Díaz salvó la hecatombe de Liverpool: partidazo con Tottenham

Luis Díaz evitó una noche terrible para Liverpool. El guajiro anotó el gol del empate frente al Tottenham y salvó el punto que deja por ahora al cuadro de Jürgen Klopp como líder de la Premier League. Ahora se necesita que el Newcastle le amargue el domingo al Manchester City.



'Lucho' disputó la totalidad del encuentro y Dávinson Sánchez ingresó al 78'.

La primera mitad fue una muestra clara del ida y vuelta permanente. Ambos equipos dejaron de lado la fase defensiva y centraron su tarea en vulnerar al rival a través de rápidas transiciones. Un deleite para el espectador.



Los dueños de casa se aproximaron primero con un remate lejano de Sadio Mané que encajonó sin problemas el golero Hugo Lloris. Más adelante respondió la visita gracias a un error en salida de Fabinho, contra que comandó Harry Kane por derecha y culminó con un centro venenoso que Alisson cortó con lo justo. El rebote lo remató de primera Rodrigo Bentancur y el golero brasileño nuevamente respondió.



Mientras los Reds basaban su juego por todos los frentes, los Spurs se enfocaron en la derecha. Por allí se le colaron a Luis Díaz y Andrew Robertson.



Al 27' un cabezazo en propia puerta de Ryan Sessegnon por poco termina en asistencia a Mohamed Salah. Por su fortuna Lloris evacuó el peligro con un manotazo. Tres minutos después, Thiago Alcántara mandó un sensacional centro frontal al segundo palo, Díaz la bajó para el remate de Mané, pero la defensa rival despejó con lo justo.



Y la intensidad fue infernal en el cierre de la primera mitad. Van Dijk estrelló el balón en el travesaño y 'Lucho' exigió la volada de Lloris tras un remate con rosca desde fuera del área. Tottenham también le apuntó el palo, después de que Pierre-Emile Højbjerg soltara un bombazo de media distancia.

El complemento sostuvo la misma verticalidad. Impresionante despliegue de ambos equipos. Tanto así que el marcador no demoró en abrirse.



Al minuto 57 quedó silenciado todo Anfield. En una de las tantas contras del cuadro visitante, Kane recibió en la mitad del campo y abrió brillantemente para Sessegnon que amagó con tirar y mandó un centro raso que concretó a placer Son Heung-Min. Sorpresa total.



E inmediatamente después del saque de mitad, Son tuvo su doblete, tras un muy buen centro pasado que no pudo conectar de la mejor manera. Liverpool no reaccionaba del cachetazo.



Pasada la hora de partido, Jürgen Klopp puso toda la carne en el asador: sacó del campo a Henderson y Robertson para darle paso a Diogo Jota y Kostas Tsimikas. Con ello armó un 4-2-4 con Díaz y Jota por las bandas y Salah y Mané en punta.



Las embestidas locales fueron aumentando poco a poco. Claro, con el paulatino retroceso de los Spurs.



Tanto fue el cántaro al agua que se rompió. Colombia estalló en júbilo. Al minuto 74', Díaz recibió al borde del área, amagó dos veces y con panorama soltó un derechazo certero que se desvió en la defensa y desubicó a Lloris. Anfield renacía de la mano del guajiro.



Antonio Conte no esperó y decidió mover fichas. Sessegnon dejó el terreno de juego para darle paso a Dávinson Sánchez. Otro colombiano en el vibrante ocaso del encuentro. Línea de cinco y a aguantar el punto.



De a poco, los centros al área se fueron convirtiendo en el arma principal del dueño de casa. No había forma de ingresar tocando o con alguna jugada individual. La visita estaba hecha un cerrojo. Tsimikas y Arnold se cansaron de levantar balones.



Sobre el 89' Díaz ganó por izquierda, jugó a la mitad con Naby Keïta, pero volante la dejó pasar para Salah, que regateó hacia dentro, remató y un defensor se metió en medio para evitar el peligro.



Al final la igualdad no se movió en Anfield. Luis Díaz terminó salvando un punto que deja al Liverpool líder de manera parcial con 83 unidades, a la espera claro de lo que ocurra este domingo entre Manchester City y Newcastle.