Con Díaz sí o sí: posible once ideal de Liverpool para buscar revancha

Todo se fue al traste Se había ido ya, hay que admitirlo, hace un par de meses. Pero siete partidos con victorias dan para ilusionar a cualquiera y Liverpool lo hizo y por eso ahora el golpe es más fuerte.

Fue una temporada nefasta y ya sin el cupo a Champions League, que podía salvar el año al menos en términos financieros pero que se arruinó por la última victoria de Manchester United, no queda otra que recoger los pedazos y empezar de nuevo. Sin reproches, que nada resuelven.



En eso está el cuero técnico de Jürgen Klopp, quien será gran protagonista en el próximo mercado,s egún los rumores de la prensa.



Justamente, haciendo eco de esos refuerzos, el sitio The Anfield Talk se adelantó y propuso un posible once titular, con nueve sobrevivientes del actual plantel y al menos dos fichajes estelares: Alexis Mac Allister y Mason Mount. ¿Está Luis Díaz? ¡Por supuesto! Todos saben que su grave lesión y esos seis meses que estuvo al margen fueron definitivos en el desplome del equipo y ahora, sano y motivado, es fijo.



El equipo ideal sería así: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Mount, Mac Allister; Salah, Gakpo y Díaz (4-3-3). En el banco de suplentes irían Darwin Núñez, Diogo Jota, Thiago y Gonçalo Inácio (posible fichaje), entre otros.



El problema es que a los seguidores del club que siguen la cuenta no parece alegrarles mucho ese equipo base, aunque es más por la falta de más refuerzos que por algunos nombres puntuales.



Vale recordar que ya se despidieron Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita y Alex Oxlade-Chamberlain y habría que buscarles reemplazos a la altura. El tiempo dirá quién más llega. Lo claro es que Díaz, de quien Klopp dijo recientemente: "lo amo absolutamente", no está en discusión.