Luis Díaz y su futuro agridulce en Liverpool: sin socios, pero líder

Tras una sorpresiva aparición a mitad de temporada, Luis Díaz se metió rápidamente en el corazón de los hinchas de Liverpool. Sus impredecibles gambetas e impresionante velocidad lo metieron de lleno en el once titular.



Aunque armó un tridente espectacular junto a Sadio Mané y Mohamed Salah, más allá de las críticas sinsentido de falta de compañerismo contra el guajiro y demás, ‘Lucho’ tendría que afrontar junto a Jürgen Klopp una situación complicada.

En los últimos días, la prensa británica reveló que aquel ataque de ensueño tiene fecha de caducidad. Y es que tanto Mané como Salah estarían cerca de poner punto final a su exitoso paso por Anfield. Ahora bien, las razones de cada uno en decir adiós son completamente diferentes.



Quien primero abriría la puerta es el senegalés. A pesar de vivir una temporada que para muchos es digna de Balón de Oro (brillo con su club y con la selección), su idea es tener un cambio de aire. Ya lo ganó todo en Inglaterra, aspecto por el cual buscaría un nuevo reto en su carrera.



Tanto en territorio británico como alemán coinciden en que Bayern Múnich sería su próximo destino y precisamente el negocio se concretaría durante el venidero mercado veraniego.



Uno menos, quedan dos...



Respecto al egipcio, la situación aún puede salvarse, pero es sumamente complicado. La buena noticia es que continuará sí o sí para la temporada 2022-23. No hay problema alguno. La mala es que a mediados del otro año diría adiós.



Y es que su contrato expira a mediados del 2023, razón por la que el club lo ha contactado para renovar. Desafortunadamente las negociaciones no han llegado a puerto, debido a que la suma que pide es, en palabras de los medios ingleses, “excesivamente diferente” a la que ofrece el cuadro de Merseyside.



Ya van seis meses desde la última reunión entre ambas partes y la cosa no parece cambiar. Lo anterior significaría que Salah podría negociar a partir del próximo mes de enero con cualquier club para irse libre a mitad de año.



Otro más y tan solo queda Díaz...



Ahora bien, ¿cómo está la cuestión en cuanto a los suplentes? Divock Origi desde hace unas cuantas semanas anunció que se iba del equipo en breve. Otro más a la lista negra.



Roberto Firmino, quien supo brillar en el pasado con los africanos, pasa por un momento flojísimo desde lo deportivo. Si bien su deseo es quedarse, lo confirmó hace una semana, tendrá que levantar su rendimiento para no salir.



Diogo Jota pinta junto al guajiro como los llamados a comandar el ataque, a la espera claro de un ostentoso fichaje. Así mismo, Takumi Minamino se mantendría como un revulsivo, no una solución.