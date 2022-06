No fue casualidad: Klopp reveló el paso a paso de fichaje de Luis Díaz

Todo fue tan pronto, tan felizmente natural, tan inesperado, que por estos días, descansando con los suyos en Barrancas, Guajira, apenas estará entendiéndolo todo Luis Díaz, quien ha resumido los cuatro años más felices de su vida en pocas palabras: "a veces no me lo creo".

Y es cierto que todo fue mucho más rápido de lo esperado, que nadie, ni el más optimista, vio venir semejante impacto en un Liverpool tan lleno de alternativas de primerísimo nivel, que aún sin hablar inglés se abrió paso el chico de la eterna sonrisa, uno de los rasgos que más sorprende al propio Jürgen Klopp.



Lo que sí sabían todos, desde el momento en que se tuvo noticia de su rendimiento en Anfield, es que tenía el ADN 'red'. Y lo sabían a ciencia cierta gracias, según explicó el DT, a su propia versión de Sherlock Holmes: su equipo de ojeadores internacionales.



El alemán contó, paso a paso, cómo se convencieron de ir por el colombiano en enero, cuando nadie lo esperaba y cuando Tottenham amenazaba con arrebatárselo.



Según él, todo se debe a su asistente, Pep Lijnders, y al entrenador de desarrollo de élite, Vitor Matos, quienes habían trabajado anteriormente en el Porto. De hecho, este último estaba en el club cuando Díaz fue fichado por el Junior de Barranquilla y desde que lo vio encendió la alerta en Liverpool.



"No podemos observar de cerca a todos los jugadores interesantes, ni yo ni los entrenadores. Nuestros ojeadores están haciendo eso y para eso tenemos ese departamento. Muy a menudo solo recibimos una pista de que deberíamos mirarlo más de cerca y lo hacemos. Eso no significa que sea un jugador para nosotros en la próxima ventana de fichajes, pero con el Porto obviamente es diferente por Pep y Vitor (Matos)", contó, en declaraciones citadas por el Liverpool Echo.



"No estoy seguro, pero Vitor probablemente ve todos los partidos del Porto y Pep muchos de ellos, y llegaron muy temprano y me dijeron: 'ese es un chico muy interesante allí y deberíamos echarle un vistazo más de cerca'. Desde entonces estamos observándolo. Es parte del proceso. No podemos mirar todo el mundo constantemente, pero el club está bastante ocupado con eso. Si hay un buen jugador o un verdadero talento, lo conocemos".



Y así, sin mucho alarde pero con muchísimo estudio, se firmó el talento: "solo tenemos que tomar decisiones sobre si es interesante para nosotros o no, ¿tenemos a alguien en esa posición o no, tenemos a alguien en esa posición, tenemos un jugador joven para seguir? Todo este tipo de las cosas. Ese es el proceso".



Así llegó Diogo Jota desde los Wolves, tras su paso por el Porto, a cambio de 52 millones de euros y así mismo podría llegar Darwin Núñez, uno de los más firmes candidatos tras la confirmación de un acuerdo de Sadio Mané con Bayern Múnich, más allá de que los clubes aún no se han puesto de acuerdo. Lo que es un hecho es que en el numeroso equipo de trabajo de Klopp nada, absolutamente nada, pasa por casualidad. Todo está estudiado al detalle y por eso, cuando emerge un Díaz en su mejor dimensión, ellos, secretamente, sonríen. Siempre saben qué esperar.