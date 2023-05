Misión Champions para Díaz y Liverpool: ¿qué les falta para lograrlo?

Lo que antes parecía otro día en la oficina ahora resulta una tarea titánica. Y la mala noticia es que todavía no termina.

Liverpool, con Luis Díaz felizmente recuperado y a tope, todavía tiene cuatro retos más para cumplir el objetivo de terminar en uno de los cuatro primeros lugares de la clasificación de la Premier League, con lo cual obtendrá el derecho a disputar la fase de grupos de la Champions League. Después del calvario que ha sido la temporada, suena a poco pero es mucho.

​

​La buena noticia es que la recuperación del extremo colombiano es una certeza y llega como un aliento adicional en esta recta final. De hecho, en la reciente victoria 1-0 contra Fulham, el diario Liverpool Echo le daba 8 puntos y decía "Tuvo un remate desviado y fue una amenaza real cada vez que empujaba hacia abajo por la izquierda o desde lo profundo. Otra buena muestra. Destacado".

​

La radiografía del partido, en el que jugó 65 minutos pero no dispuso de muchas opciones claras, terminó así:

Luis Díaz vs Fulham Foto: Sofascore para Futbolred

¿Y qué viene ahora para Díaz? Liverpool, en el quinto puesto con 59 puntos y por ahora con cupo a Europa League, tiene un calendario tiene cuatro citas definitivas:

​

Liverpool vs Brentford / sábado 6 de mayo / 11:30 a.m.

​Leicester vs Liverpool / 15 de mayo / 2:00 p.m.

​Liverpool vs Aston Villa / 20 de mayo / 9:00 a.m.

​Southampton vs Liverpool / 28 de mayo / 10:30 a.m.



Hay que decir que el único rival amenazante, que está a 5 puntos en el séptimo lugar, es Aston Villa de Jhon Jader Durán: Brentford es noveno con 50 puntos, Leicester en el 16 (30 puntos) y Southampton es el descendido seguro de la temporada, en el último lugar con 24 puntos.

​

​Para Liverpool debería ser un cierre amable, idealmente con pleno de victorias pues será local contra los de Unai Emery, y a la espera de pasos en falso de Manchester United (cuarto, 63) y Tottenham (sexto, 54). Como explicaba Klopp, los síntomas de recuperación del juego de vértigo y precisión que lo hizo protagonista en la temporada anterior, parece haber regresado.

​

Para Díaz es una oportunidad de oro para terminar el año ojalá anotando más goles, sumando minutos y trabajando a fondo en el remate final, la asignatura pendiente desde su llegada al club, en enero de 2022. La lesión de rodilla es pasado. Ahora para él hay cuatro posibilidades de dejarse querer del fútbol, después de seis meses de una durísima batalla que fue la recuperación, anhelando volver al campo.