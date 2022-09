Ante ola de lesiones, ¿llegó bien Luis Díaz a Liverpool? Habla Klopp

Terminó la pausa de selecciones y eso, para los clubes más poderosos del mundo, es toda una contrariedad: ¿vuelven sus estrellas tal como las enviaron? Ahí está el detalle.

Y Liverpool no es ajeno a la preocupación aunque, al parecer, no tendría novedades con sus estelares, entre ellos, por supuesto, Luis Díaz.



El colombiano llegó apenas este jueves a primera hora a la ciudad tras la gira con la Selección Colombia por Estados Unidos, en la que fue titular en los encuentros con Guatemala (4-1) y México (3-2) aunque no llegó a anotar. Había dudas tras confirmarse que Matheus Uribe y James Rodríguez volvieron con novedades físicas a Porto y Olympiacos, respectivamente, pero por ahora no hay novedades en Inglaterra.



En la previa del duelo de este sábado contra Brighton por la Premier League le preguntaron a Jürgen Klopp directamente por él: "Yo no lo había visto todavía. Escuché que está bien, pero lo veré solo más tarde", aseguró.



Lo hará, seguramente, con el reporte médico al que era sometido este viernes el colombiano para calcular el nivel de desgaste y su condición para jugar este sábado. En eso se irá esta jornada más que en entrenamientos puntuales, pues llegaban también hombres como Van Dijk, el portugués Diogo Jota y el uruguayo Darwin Núñez.



Díaz hizo gala de su espectacular estado de forma en el estreno del técnico Néstor Lorenzo, quien quiso aprovechar la pausa de selecciones para darles rodaje a las sociedades, esas que pasan hoy y pasarán en el futuro por darle compañía efectiva a su hombre más importante. El balance no fue malo, más allá del debate en Colombia por la presencia de los veteranos a su alrededor: con el impacto de los más jóvenes parece bien rodeado el guajiro.