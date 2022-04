Man. City vs Liverpool, partidazo por donde se le vea: Díaz, a brillar

Uno de los partidazos de la jornada dominical, que sin duda genera gran expectativa es el de Manchester City vs Liverpool. Pulso entre Pep Guardiola y Jurgen Klopp que muchos esperaban y que no podría llegar en mejor momento.



El equipo celeste es puntero de la Premier League pero apenas lo separa un punto de su perseguidor. Los 'Reds' llegan inspirados y en buen nivel, y con muchos focos apuntando sobre su nueva joya: el colombiano Luis Díaz. Sin duda, un partido atractivo por donde quiera que se le vea. A partir de las 10:30 am, hora colombiana, empezará a rodar el balón en el Etihad Stadium.

El City, que solo tendrá la baja de Ruben Dias por lesión, es líder en la liga inglesa con 73 puntos (23 victorias, 4 empates, 3 derrotas; 70 goles a favor y 18 en contra). Los dirigidos por Klopp suman 72 unidades (22 victorias, 6 empates y 2 derrotas; 77 goles a favor y 20 en contra). Ambos llegan con números muy parejos a la jornada 32 y con propuestas de juego que atraen muchas miradas.



En la previa, Guardiola y Klopp se trenzaron en una "guerra" de elogios y no es para menos, dirigen a dos de los equipos más atractivos del fútbol europeo, que además están luchando por avanzar a semifinales de UEFA Champions League. En la semana, ambos hicieron la tarea y superaron al Atlético de Madrid y Benfica, respectivamente. Kevin De Bruyne (con gol) y Luis Díaz (con asistencia y gol) se llevaron los aplausos y ahora tendrán que hacer derroche de su talento en Premier, sino quieren ceder el título. Un traspiés del equipo de Guardiola dejará líder al Liverpool.



Según asegura la prensa inglesa, Jurgen le seguirá apostando a las cualidades de Luis Díaz y lo mantendrá junto a Mohamed Salah y Sadio Mané, con quienes parece que llevara jugando varias temporada. El guajiro vive días de ensueño en Liverpool y el técnico quiere aprovechar ese buen momento.



Alineaciones probables



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne; Mahrez, Silva, Grealish; Foden.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Alcántara; Salah, Mané y Díaz.



Día: Domingo, 10 de abril

Hora: 10:30 am

Estadio: Etihad Stadium