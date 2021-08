Estos son los partidos oficiales más importantes del mes en Europa

Agosto empieza y ya se asoman el comienzo de las mejores ligas de Europa. Aunque la competencia fuerte se abre con los grandes campeones de la temporada anterior.



Con un mercado de fichajes en desarrollo, la expectativa es alta en varios equipos, en diferentes países, pues se quiere ver desde ya un alto nivel de competencia.



Estos son los 5 partidos recomendados en agosto:



1- Chelsea vs. Villarreal. Se juega la final de la Supercopa de la UEFA, que enfrenta a los campeones de la Champions League y la Europa League. El sitio, Belfast (Irlanda); el día, el miércoles 11 de agosto.



2- Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt. Debut oficial de Rafael Santos Borré en la Bundesliga, y justo visitando a uno de los favoritos al título. Lindo partido para ver la evolución y madurez del atacante colombiano. Será el sábado 14 de agosto.



3- Tottenham vs. Manchester City. El campeón de la Premier League enfrenta a uno de los rivales que siempre aspiran a algo grande. Y ojo, que Harry Kane, el atacante estrella de Inglaterra, podría jugar este partido para los ‘citizens’, pues irán a la carga con una oferta millonaria.



4- Barcelona vs. Real Sociedad. Parece un partido normal, pero todos esperan que en el local esté Lionel Messi, que todavía no ha firmado un nuevo contrato con los ‘culés’. Además, jugaría al lado de su compatriota y buen amigo, Sergio ‘Kun’ Agüero. Se juega el domingo 15 de agosto



5- Liverpool vs. Chelsea. Clásico en dos equipos aspirantes al título. Se juega el sábado 28 de agosto.