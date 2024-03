Barrios que no tendrán agua en Bogotá este martes 5 de marzo de 2024

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la encargada de brindar el suministro del líquido vital a los ciudadanos de la capital colombiana. Por ende, debe garantizar que las tuberías y demás implementos que contribuyen al tratamiento y transporte de agua, estén en óptimas condiciones.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en los sectores de Bogotá, donde se presentan algunas fallas y se planea mejorar el suministro del agua.



Debido a esto, es necesario realizar cortes temporales del servicio para que los colaboradores encargados, puedan realizar su trabajo de manera segura.



Para la jornada de este martes 5 de marzo de 2024, se tiene previsto que en once localidades se tengan los cortes de agua en diferentes sectores durante un tiempo de hasta 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar.



A continuación, los barrios y horarios en los que no habrá servicio de agua en Bogotá:



Localidad Fontibón

Puerta de Teja. De la Calle 26 a la Calle 24, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.

​

Localidad Engativá

Paulo VI, Nicolás de Federmán, Campin. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 104 a la Carrera 114. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes acueducto.



Localidad Puente Aranda

Pensilvania. De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto



Localidad Santa Fe

Modelo Sur, Nariño Sur (Cárcel Distrital). De la Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 10. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidad Teusaquillo

Ciudad Salitre Sur oriental y Ciudad Salitre Nororiental. De la Calle 22A a la Avenida Calle 24, entre la Avenida Carrera 60 a la Avenida Carrera 68. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidad Fontibón

Modelia, Bosque de Modelia, Santa Cecilia. De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor



Localidad Bosa

El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José. De la Carrera 77G a la Transversal 89, entre la Diagonal 79G Sur a la Calle 94B Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierres a terceros



Localidad Ciudad Bolívar

Ensueño. De la Carrera 51 a la Transversal 7C, entre la Calle 68 Sur a la Calle 59 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios



Las Acacias, Los Laureles, Candelaria. De la Calle 58D S a la Calle 66S, entre la Carrera 19 a la Carrera 38. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Verona, Ensueño, Sierra Morena. De la Calle 68 S a la Diagonal 69S, entre la Carrera 45B a la Transversal 70D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Tunjuelito

Fátima, Venecia, Samoré. De la Transversal 44 a la Carrera 25, entre la Calle 47 a la Calle 53. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de accesorios.



Localidad Suba

Calatrava, Niza Norte, Niza. De la Calle 125 a la Calle 129, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a la verificación macromedidor.



Localidad Usaquén

Santa Teresa. De la Carrera 7 a la Carrera 8G, entre la Calle 165 a la Calle 170. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidores.​