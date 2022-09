Loris Karius vive una nueva pesadilla: su continuidad está en vilo

Sin duda alguna, el mundo del fútbol no pensaba verse tan afectado por el fallecimiento de la Reina Isabel II el jueves 8 de septiembre. Aunque se dio continuidad en la jornada inaugural de la Uefa Europa League con el Manchester United respetando en los actos protocolarios el minuto de silencio por la vida de la Reina, y se llevó a cabo el partido con normalidad ante la Real Sociedad, la Premier League y la Champions se vieron afectadas.

Esa liga que es la más competitiva del mundo tuvo un parón que nadie esperaba, pero que, por las circunstancias, abordando el fallecimiento de la Reina Isabel II era más que sensato la jornada de duelo el fin de semana por el infortunado fin del reinado, y de 70 años de la monarquía de Isabel II que murió a sus 96 años. Sin embargo, la decisión no gustó en seguidores del fútbol.



A su vez, la Premier League se puede ver aún más afectada por la cancelación de algunos partidos en Londres en el fin de semana del sábado 17 al lunes 19 de septiembre, porque en aquel día se llevará a cabo el funeral de la Reina Isabel II, por lo cual, las unidades policiales estarán concentrados en el evento. La Champions también tuvo sus cambios, pues Rangers vs Napoli que estaba pactado para el martes 13 de septiembre, se jugará al día siguiente.



No obstante, no son solo las ligas las que se ven afectadas. También truncó el resurgir de un arquero que dejó de ser el mismo desde el 2018, cuando tuvo una fatídica noche contra el Real Madrid en la final de la Champions League. Loris Karius no ha podido superar esa pesadilla vivida en Kiev. Intentó escapar de ella saliendo del Liverpool llegando al Besiktas, y después al Union Berlín, pero la poca continuidad lo condicionó.



Regresó al Liverpool donde sabía que no iba a tener protagonismo con las puertas completamente cerradas por Alisson, Adrián Sanmiguel y Caoimhín Kelleher, dueños de la portería. Afortunadamente, Loris Karius pudo rescindir su contrato, quedó libre y ahora está a punto de convertirse en nuevo arquero del Newcastle United. Las urracas necesitan un segundo arquero por las salidas de Martin Dubravka y Freddie Woo, además de la lesión de Karl Darlow.



Así las cosas, Loris Karius volverá a tener la oportunidad en la Premier League, pero llegó algo con lo que el guardameta alemán no contaba. El fallecimiento de la Reina Isabel II dejó la firma del contrato en vilo. Se dice que los detalles de la contratación, que será de corta duración están cerrados, pero se retrasará por el tema de Isabel II. Tal vez después del funeral el 19 de septiembre, se oficialice la vinculación del teutón.