¡Final de infarto! Lo que se juega en la última fecha de la Premier

Con Liverpool como el campeón anticipado de la Premier League, la última jornada de la liga inglesa será de infarto. Mientras unos equipos sueñan con clasificar a las competencias europeas en la fecha 38, hay otros, que llegan a este último partido con el anhelo de quedarse en la primera categoría.

Clasificación a Champions League



Hay tres equipos que llegan a la jornada número 38 de la Premier League con la esperanza de clasificar a la próxima edición de la Champions League. Con Liverpool y Manchester City ya clasificados; Manchester United, Chelsea y Leicester City son los equipos que llegan a este último encuentro con posibilidades.



Si Chelsea pierde en el Stamford Bridge frente al Wolverhampton, podría quedarse fuera de la Champions siempre y cuando Leicester City y Manchester United empaten en el King Power Stadium. Si gana o empata, asegurará el boleto europeo.



Leicester City es quinto en la clasificación general, y se enfrentará la Manchester United, el ganador de este duelo clasificará a la Champions, si hay empate, el equipo de Brendan Rodgers deberá esperar que Chelsea pierda su partido.



Manchester United es tercero parcialmente, debe ganarle al Leicester para asegurar su clasificación, el empate también lo clasificará.

Descenso



Tres equipo llegan a la última fecha con el sueño de mantener la categoría, Bournemouth, Watford y Aston Villa. La única manera que hay para que el equipo de Jefferson Lerma no descienda, es que gane su partido frente al Everton y debe esperar a que Watford y Aston Villa pierdan sus encuentros.



Watford y Aston Villa son los equipos restantes, los dos clubes tienen 34 puntos, pero es el Watford el que, por diferencia de gol, ocupa la antepenúltima y todo dependerá del resultado de los encuentros entre Arsenal vs. Watford, y West Ham vs. Aston Villa.