¡Inaudito! Liverpool no pudo contra uno de los coleros de la Premier

De pesadilla. Así fue lo que vivió Liverpool, ante su gente en Anfield, contra uno de los coleros de la Premier League.

Después de dominar, de casi retozar en el campo contra un rival como West Bromwich que sufre más por el descenso que por cualquier otra cosa, el equipo de Klopp acabó empatando 1-1, contra todo pronóstico.



Y eso que la historia era muy distinta en el inicio: Liverpool, la mejor escuela de presión alta de Inglaterra y prácticamente de Europa, se adelantaba con un golazo, control y remate de derecha de Mané, cuando el pase se lo hacía el defensor Matip, mientras toda la defensa estaba adelante de la línea del medio campo. Agobiante.



Y lo tuvieron Wijnaldum, Salah, el propio Mané clarísimo a los 21, pero no definían. Y así se iban al descanso.



Pero esos camerinos algo pasó pues West Bromwich salió con un ánimo muy distinto: corrieron lo que ni soñaron en los primeros 45, insistieron con más ganas que orden, se acercaron y provocaron el error: Jones le cedió un increíble pase a su rival Pereira, quien se la tocaba a Ajayi, le picaba en la mano a Allison Becker y sí, increíblemente era el empate. La celebración fue apoteósica y Jones salió el campo de inmediato.



Y le entró la prisa al local, la gente se metía también para presionar, quería Alexander-Arnold en un lindo tiro libre y entonces la más clara, el cabezazo de Firmino sobre la hora que por centímetros no fue, porque literalmente la arañó el portero para sacarla.



Se fueron los minutos, y eso que se jugaron 96, y ya no hubo manera de romper el empate que la de vida a West Bromwich, número 19 de la tabla de posiciones, y Liverpool, que pincha y se pone a tres puntos de, adivinen quién, Everton, de los colombianos Mina y James.