Liverpool derrotó agónicamente a Tottenham en un partidazo en Anfield

Liverpool y Tottenham ofrecieron un partidazo en Anfield que dejó un empate a tres goles para cada equipo. En el cuadro local actuó el colombiano Luis Díaz y anotó uno de los tantos.



En el primer tiempo, los dirigidos por Jurgen Klopp tuvieron un arranque estupendo y es por ello que pondrían el primero en su cuenta con Curtis Jones que recibió un centro espectacular de Trent Alexander Arnold y la mandó a guardar de primera.



Dos minutos después, los Reds siguieron con su ataque demoledor y es por ello que al minuto 5, Luis Díaz pondría el segundo tras una gran asistencia de Cody Gakpo y una excelsa definición del atacante colombiano que regresó al gol luego de ocho meses.

Al minuto 15, Mohamed Salah colocó el tercero para Liverpool desde los once pasos y todo parecía sentenciado a favor del local.



Sin embargo, en el 39’, Harry Kane consiguió el descuento gracias a un excelente pase de Ivan Perisic y una posterior gran definición del delantero inglés para poner el 3-1 parcial.



En la segunda parte, Tottenham volvió a descontar sobre el minuto 77 con Heung Min Son. El coreano se fabricó el espacio y colocó la pelota en la escuadra para quedar a un gol del empate.



Luego de varios minutos intentando, la visita logró la igualdad con Richarlison que en un centro desde la izquierda sacó un gran cabezazo que Allison no pudo evitar.



No obstante, al partido le quedaría una emoción más y sería a favor de Liverpool que lograba el triunfo gracias a Diego Jota que aprovechó un error de Lucas Moura para sacar un remate cruzado y puso a festejar a todo Anfield.



Con la victoria, Liverpool es quinto con 56 puntos y en la siguiente fecha se medirán a Fulham mientras que Tottenham, que es sexto, jugará contra Crystal Palace.