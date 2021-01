Sin goles pero con lujos: Liverpool y Manchester United pactan empate

Liverpool no pudo contra Manchester United... pero también podría decirse al revés. No pudieron pero no por falta de intención sino por la calidad de los porteros, responsables del 0-0 final.

Alisson Becker y De Gea se robaron el show en un juego intenso, a los Premier League, con muchas opciones creadas pero ninguna convertida, lo que sirvió más a los de Solskjaer que a los de Klopp en la tabla de posiciones.



Era un primer tiempo que quería dominar Liverpool, alertando en los primeros minutos con un remate frontal de Firmino a los 14, uno más de Robertson a los 14 y de nuevo, más claro todavía, el atacante brasileño a los 17, pero sin éxito.



Wijnaldum y Shaquiri se alternaron los remates frontales a portería a los 25 y los 26 y solo a los 34 minutos llegaba con claridad el visitante, un remate de Bruno al que le faltó una pizca de dirección. En general, el equipo de Solksjaer caía una y otra vez en la trampa del offside y el juego se fue concentrando, hasta el descanso, más en el medio y las bandas, pero en puras labores defensivas.



Para el complemento por fin llegó Cavani tras la apuesta inicial por un Martial que no hizo diferencia y el United lo sintió: se sucedieron las aproximaciones del propio uruguayo, Bruno y Pogba, aprovechando que había muchas referencias para los zagueros locales (improvisados por las lesiones de los defensores) y eso abría espacios de cara a Alisson Becker.



¿Pruebas? A los 74 tuvo que obrar el brasileño un verdadero milagro para salvar su arco en un espectacular remate de Bruno, que fácilmente era lo más claro a esa altura, hasta que a los 77 tendría que responder De Gea en una tremenda jugada de Thiago, con un remate arriba al que voló el español. ¡Todo de lujo!



Una vez más llegaría el United, entre Cavani y Rashford, que leyó de puro 'canchero' Fabinho para interrumpirlo a tiempo. Quemó Pogba las manos y el pecho de Alisson Becker cuando le dieron espacio y soltó un remate soberbio a los 82. y otra vez él mismo en la reacción en el tiro de esquina salvó, aunque había fuera de juego. El mejor del mundo en su puesto haciendo méritos para repetir galardón...



El tiempo ya no daría para más generación, Bruno y Wijnaldum se decían de todo y parecían citarse 'a la salida', lo que motivaba el cambio por Greenwood y el Uniied se iba de Anfield con 37 unidades, ahora 3 más que Liverpool. Nada malo el balance ¿no? De hecho, nada malo el partido...