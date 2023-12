Díaz, firme en Liverpool vs M. United: hora y cómo verlo EN VIVO

Ahora es cuando es. No importa si uno está en la punta y otro lucha por escalar, no importan los golpes, no hay manera de vaticinar nada cuando dos titanes de la Premier League cruzan sus caminos.

Este domingo, Liverpool recibe a Manchester United en un partidazo, que se anticipa reñido, más allá de un par de detalles que no son menores.



El United de ten Hag viene de ser 3-0 en Old Trafford por Bournemouth y es sexto de la tabla, a 10 puntos del líder Liverpool. Los rojos (37 puntos) los miran a todos desde arriba pero sufren el asedio de Arsenal (a un punto), Aston Villa (35) y el Manchester City (34). No puede permitirse un resbalón.



La ventaja es un dulce recuero del último cruce en Premier, aquella impensable victoria 7-0, que intimida a un United incapaz de imponerse en Anfield desde enero de 2016 (1-0).



Ahora las cosas son distintas y pasa por el buen momento de Liverpool y de varias de sus figuras, empezando por Luis Díaz, quien ha vuelto ser indispensable para Klopp.



¿Cuándo y cómo verlo EN VIVO? Tome nota:



Liverpool vs Manchester United

Fecha: domingo 17 de diciembre

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+.

Alineaciones probables





Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Núñez y Díaz.



Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans, Varane, Dalot; McTominay, Amrabat, Mainoo; Antony, Hojlund y Rashford.